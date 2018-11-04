Суттєвих порушень на виборах на Волині не було, – ОПОРА
Сьогодні, 14:23
На Волині спостерігачі ОПОРИ підбили підсумки проведення виборів в області.
Про це йшлося у понеділок, 1 квітня, під час прес-конференції.
За словами координатора ГМ ОПОРА Катерини Шарпатої, серйозних порушень, що могли вплинути на результат виборів, не було.
Представники ОПОРИ фіксували незначні порушення: нестача кабінок, спроба сфотографувати бюлетень, голосування поза кабінкою тощо.
Окрім того, на виборах цього року представники ОПОРИ не фіксували видачу бюлетенів без паспорта. Однак траплялися випадки, коли одні й ті ж члени комісії і перевіряли документи, і видавали бюлетені.
«Фіксуємо позитив на Волині. Жодного порушення процедури підрахунку ми не зафіксували», - зауважила Шарпата.
Також у Луцьку дві комісії поивезли документи раніше від дати підписаного протоколу про голосування. Деякі дільничні комісії відправляли на уточнення щодо голосування, адже склад тих самих комісій був нестабільним.
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Про це йшлося у понеділок, 1 квітня, під час прес-конференції.
За словами координатора ГМ ОПОРА Катерини Шарпатої, серйозних порушень, що могли вплинути на результат виборів, не було.
Представники ОПОРИ фіксували незначні порушення: нестача кабінок, спроба сфотографувати бюлетень, голосування поза кабінкою тощо.
Окрім того, на виборах цього року представники ОПОРИ не фіксували видачу бюлетенів без паспорта. Однак траплялися випадки, коли одні й ті ж члени комісії і перевіряли документи, і видавали бюлетені.
«Фіксуємо позитив на Волині. Жодного порушення процедури підрахунку ми не зафіксували», - зауважила Шарпата.
Також у Луцьку дві комісії поивезли документи раніше від дати підписаного протоколу про голосування. Деякі дільничні комісії відправляли на уточнення щодо голосування, адже склад тих самих комісій був нестабільним.
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