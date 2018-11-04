Суттєвих порушень на виборах на Волині не було, – ОПОРА

На Волині спостерігачі ОПОРИ підбили підсумки проведення виборів в області.Про це йшлося у понеділок, 1 квітня, під час прес-конференції.За словами координатора ГМ ОПОРА, серйозних порушень, що могли вплинути на результат виборів, не було.Представники ОПОРИ фіксували незначні порушення: нестача кабінок, спроба сфотографувати бюлетень, голосування поза кабінкою тощо.Окрім того, на виборах цього року представники ОПОРИ не фіксували видачу бюлетенів без паспорта. Однак траплялися випадки, коли одні й ті ж члени комісії і перевіряли документи, і видавали бюлетені.«Фіксуємо позитив на Волині. Жодного порушення процедури підрахунку ми не зафіксували», - зауважила Шарпата.Також у Луцьку дві комісії поивезли документи раніше від дати підписаного протоколу про голосування. Деякі дільничні комісії відправляли на уточнення щодо голосування, адже склад тих самих комісій був нестабільним.