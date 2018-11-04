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Суттєвих порушень на виборах на Волині не було, – ОПОРА

Суттєвих порушень на виборах на Волині не було, – ОПОРА
На Волині спостерігачі ОПОРИ підбили підсумки проведення виборів в області.

Про це йшлося у понеділок, 1 квітня, під час прес-конференції.

За словами координатора ГМ ОПОРА Катерини Шарпатої, серйозних порушень, що могли вплинути на результат виборів, не було.

Представники ОПОРИ фіксували незначні порушення: нестача кабінок, спроба сфотографувати бюлетень, голосування поза кабінкою тощо.

Окрім того, на виборах цього року представники ОПОРИ не фіксували видачу бюлетенів без паспорта. Однак траплялися випадки, коли одні й ті ж члени комісії і перевіряли документи, і видавали бюлетені.

«Фіксуємо позитив на Волині. Жодного порушення процедури підрахунку ми не зафіксували», - зауважила Шарпата.

Також у Луцьку дві комісії поивезли документи раніше від дати підписаного протоколу про голосування. Деякі дільничні комісії відправляли на уточнення щодо голосування, адже склад тих самих комісій був нестабільним.

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Теги: Опора, Волинь, вибори
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