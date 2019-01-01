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Один з кращих результатів: розповіли, скільки волинян прийшли на президентські вибори

Один з кращих результатів: розповіли, скільки волинян прийшли на президентські вибори
Повідомили явку виборців на Волині під час президентських виборів 31 березня.

Про це йшлося у понеділок, 1 квітня, під час прес-конференції ГМ ОПОРА.

Координатор ОПОРИ в області Катерина Шарпата розповіла, що станом на вчора явка виборців складала 65 %.

Станом на сьогодні 68,3 % волинян взяли участь у виборах. Це один із найкращих в країні результатів.

У Луцьку за майбутнього Президента свої голоси віддали 108 979 людей.

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Теги: Опора, вибори, результат, явка, Волинь
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