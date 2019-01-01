Один з кращих результатів: розповіли, скільки волинян прийшли на президентські вибори

Повідомили явку виборців на Волині під час президентських виборів 31 березня.Про це йшлося у понеділок, 1 квітня, під час прес-конференції ГМ ОПОРА.Координатор ОПОРИ в областірозповіла, що станом на вчора явка виборців складала 65 %.Станом на сьогодні 68,3 % волинян взяли участь у виборах. Це один із найкращих в країні результатів.У Луцьку за майбутнього Президента свої голоси віддали 108 979 людей.