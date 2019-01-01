Один з кращих результатів: розповіли, скільки волинян прийшли на президентські вибори
Сьогодні, 14:35
Повідомили явку виборців на Волині під час президентських виборів 31 березня.
Про це йшлося у понеділок, 1 квітня, під час прес-конференції ГМ ОПОРА.
Координатор ОПОРИ в області Катерина Шарпата розповіла, що станом на вчора явка виборців складала 65 %.
Станом на сьогодні 68,3 % волинян взяли участь у виборах. Це один із найкращих в країні результатів.
У Луцьку за майбутнього Президента свої голоси віддали 108 979 людей.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Хто переміг на виборах у Луцьку. ОФІЦІЙНО
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Про це йшлося у понеділок, 1 квітня, під час прес-конференції ГМ ОПОРА.
Координатор ОПОРИ в області Катерина Шарпата розповіла, що станом на вчора явка виборців складала 65 %.
Станом на сьогодні 68,3 % волинян взяли участь у виборах. Це один із найкращих в країні результатів.
У Луцьку за майбутнього Президента свої голоси віддали 108 979 людей.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Хто переміг на виборах у Луцьку. ОФІЦІЙНО
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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