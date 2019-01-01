У Луцьку горе-паркувальникам «вліпили» протоколи
Сьогодні, 15:10
У Луцьку покарали власників автівок, які неправильно припаркувалися.
Про це повідомляє департамент муніципальної варти у Facebook.
Інспектори склали адміністративні протоколи за ст. 152 КУпАП на власників автотранспортних засобів, що залишили свої машини на тротуарах, пішохідних доріжках та на зелених зонах.
Порушення виявили на вулицях Кравчука, Федорова, 1, Теремнівських ставках та Центральному парку імені Лесі Українки.
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Про це повідомляє департамент муніципальної варти у Facebook.
Інспектори склали адміністративні протоколи за ст. 152 КУпАП на власників автотранспортних засобів, що залишили свої машини на тротуарах, пішохідних доріжках та на зелених зонах.
Порушення виявили на вулицях Кравчука, Федорова, 1, Теремнівських ставках та Центральному парку імені Лесі Українки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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