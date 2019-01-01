У Луцьку горе-паркувальникам «вліпили» протоколи





Про це повідомляє департамент муніципальної варти у Facebook.



Інспектори склали адміністративні протоколи за ст. 152 КУпАП на власників автотранспортних засобів, що залишили свої машини на тротуарах, пішохідних доріжках та на зелених зонах.



Порушення виявили на вулицях Кравчука, Федорова, 1, Теремнівських ставках та Центральному парку імені Лесі Українки.



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