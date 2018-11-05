Коли у Луцьку закінчиться опалювальний сезон





Про це 1 квітня у коментарі



«Ми бачили, що цими вихідними було істотне потепління, але вже температурні показники знизилися. Тому цього тижня не йдеться про завершення опалювального сезону. Далі бачимо, що середня добова температура підвищується, то можливо пізніше, 8-9-10 квітня, буде прийняте рішення. Але поки про це говорити важко», – зауважили у «Луцьктеплі».



Та додали, що стосовно старту опалювального сезону та його завершення у ДКП дають рекомендації, а рішення приймають під час сесії Луцької міської ради.



За повідомленнями ЗМІ, опалювальний сезон вчора , 31 березня, завершився у Херсоні, а сьогодні, 1 квітня – у Дніпрі та Одесі.

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