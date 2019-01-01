П’яні чоловіки шукали дискотеку та проривалися крізь вікно на дільницю, де рахували голоси
Сьогодні, 15:45
На Тернопільщині двоє нетверезих чоловіків розбили вікно на виборчій дільниці під час підрахунку, вважаючи, що в приміщенні місцевого клубу мала бути дискотека.
Як повідомив УНІАН начальник Гусятинського відділення поліції Олег Гудак, інцидент трапився 31 березня в селі Оленівка на території 166 виборчої дільниці, яка знаходилася в приміщенні місцевого клубу.
Двоє 34-та 32-річні чоловіки у день виборів розпивали спиртні напої. Близько 23:30 вони вирішили піти до клубу на танці. Підійшовши до приміщення, побачили всередині світло, але двері виявилися зачиненими.
Чоловіки стукали, аби їх пустили на дискотеку, а коли до них ніхто не вийшов, хлопці розбили рукою вікно дверей та втекли.
За три хвилини на місце події прибув наряд поліції. Даний факт внесений в Журнал єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події. Чоловіків притягнули до адмінвідповідальності за статтею 173 КУпАП (дрібне хуліганство).
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Як повідомив УНІАН начальник Гусятинського відділення поліції Олег Гудак, інцидент трапився 31 березня в селі Оленівка на території 166 виборчої дільниці, яка знаходилася в приміщенні місцевого клубу.
Двоє 34-та 32-річні чоловіки у день виборів розпивали спиртні напої. Близько 23:30 вони вирішили піти до клубу на танці. Підійшовши до приміщення, побачили всередині світло, але двері виявилися зачиненими.
Чоловіки стукали, аби їх пустили на дискотеку, а коли до них ніхто не вийшов, хлопці розбили рукою вікно дверей та втекли.
За три хвилини на місце події прибув наряд поліції. Даний факт внесений в Журнал єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події. Чоловіків притягнули до адмінвідповідальності за статтею 173 КУпАП (дрібне хуліганство).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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