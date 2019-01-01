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П’яні чоловіки шукали дискотеку та проривалися крізь вікно на дільницю, де рахували голоси

П’яні чоловіки шукали дискотеку та проривалися крізь вікно на дільницю, де рахували голоси
На Тернопільщині двоє нетверезих чоловіків розбили вікно на виборчій дільниці під час підрахунку, вважаючи, що в приміщенні місцевого клубу мала бути дискотека.

Як повідомив УНІАН начальник Гусятинського відділення поліції Олег Гудак, інцидент трапився 31 березня в селі Оленівка на території 166 виборчої дільниці, яка знаходилася в приміщенні місцевого клубу.

Двоє 34-та 32-річні чоловіки у день виборів розпивали спиртні напої. Близько 23:30 вони вирішили піти до клубу на танці. Підійшовши до приміщення, побачили всередині світло, але двері виявилися зачиненими.

Чоловіки стукали, аби їх пустили на дискотеку, а коли до них ніхто не вийшов, хлопці розбили рукою вікно дверей та втекли.

За три хвилини на місце події прибув наряд поліції. Даний факт внесений в Журнал єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події. Чоловіків притягнули до адмінвідповідальності за статтею 173 КУпАП (дрібне хуліганство).


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Теги: Тернопільщина, вибори
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