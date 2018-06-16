У Луцьку байкери відкриють мотосезон





В рамках заходу на Театральному майдані міста передбачені безкоштовні майстер класи для дітей та їх батьків, змагання за участі байкерів, конкурси для усіх охочих, мотопробіг, - йдеться на сайті Луцької міської ради.



Початок заходу о 10.00 год.



На завершення свята колона байкерів о 15 год буде їхати усім містом.

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