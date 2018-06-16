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У Луцьку байкери відкриють мотосезон

У Луцьку байкери відкриють мотосезон
У Луцьку 13 квітня відбудеться відкриття мотосезону Волині-2019.

В рамках заходу на Театральному майдані міста передбачені безкоштовні майстер класи для дітей та їх батьків, змагання за участі байкерів, конкурси для усіх охочих, мотопробіг, - йдеться на сайті Луцької міської ради.

Початок заходу о 10.00 год.

На завершення свята колона байкерів о 15 год буде їхати усім містом.

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Теги: байкери, Луцьк
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