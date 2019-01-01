вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

9-річного хлопчика, який загинув в аварії у Луцьку, намагалися врятувати впродовж 45 хвилин

9-річного хлопчика, який загинув в аварії у Луцьку, намагалися врятувати впродовж 45 хвилин
Учора, 31 березня, на вулиці Польовій у Луцьку автомобіль «Volkswagen Т4» збив велосипедиста, 9-річного місцевого жителя. Від отриманих травм дитина померла.

Чоловік, біля будинку якого сталася трагедія, розповів, що звук від удару почули навіть в приміщенні. Очевидці, які були на місці аварії,кажуть, що разом з хлопчиком були ще й інші діти, йдеться у сюжеті Суспільного Волині.

«Їхав він мінімум 80 (кілометрів за годину – ред.). Це мінімум, бо летів… Ми ще з хлопцями стояли, ще Вова казав: «Кинути б йому цеглину в лобове». І тільки гах – і все, і іскри пішли з-під машини», - розповів місцевий мешканець Сергій. Він додав, що разом із загиблим був трохи старший хлопчик.

Місцева мешканка Христина Приймачок розповіла, що водій їхав з шаленою швидкістю. Це бачили дуже багато свідків.

Завідувач обласного центру екстреної медичної допомоги Андрій Абрамов розповів, що на момент прибуття швидкої у дитини були відсутні пульс та дихання.

«Хоча видно було, що вкрай тяжкі ознаки ушкодження і важко було сказати, що було щось на життя, все одно дитину взяли в проводили реанімаційні заходи протягом 45 хвилин. На жаль, вони виявилися неефективними», - розповів медик.

У поліції ж розповіли, що водій, який збив дитину, був тверезий. Швидкість, з якою він рухався, наразі встановлюють.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, аварія, смерть
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«ВолиньPost» – найпопулярніше інтернет-видання області за результатами березня
Стало відомо, де і ким працює Гунчик
Де і за скільки на Волині придбати лісовий березовий сік. КОНТАКТИ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У річці на Волині знайшли труп
Сьогодні, 16:37
На Волині BMW збив велосипедиста
Сьогодні, 16:29
9-річного хлопчика, який загинув в аварії у Луцьку, намагалися врятувати впродовж 45 хвилин
Сьогодні, 16:24
На фасаді луцького медколеджу колись був Мойсей. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 16:19
На Волині після сварки з батьком повісився чоловік
Сьогодні, 16:14
Схожі новини
«Все було не так, як кажуть в поліції», – свідки про аварію із загибеллю хлопчика у Луцьку «Все було не так, як кажуть в поліції», – свідки про аварію із загибеллю хлопчика у Луцьку
Сьогодні, 10:52
У Луцьку в аварії загинув 9-річний хлопчик У Луцьку в аварії загинув 9-річний хлопчик
Сьогодні, 09:32
Знайшли родичку лучан, які загинули в аварії на київській трасі Знайшли родичку лучан, які загинули в аварії на київській трасі
11 лютий, 10:22
Подробиці смертельної аварії на трасі Луцьк-Ковель, у якій загинув чоловік Подробиці смертельної аварії на трасі Луцьк-Ковель, у якій загинув чоловік
12 січень, 15:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У річці на Волині знайшли труп
Сьогодні, 16:37
 0
На Волині BMW збив велосипедиста
Сьогодні, 16:29
 0
9-річного хлопчика, який загинув в аварії у Луцьку, намагалися врятувати впродовж 45 хвилин
Сьогодні, 16:24
 0
На фасаді луцького медколеджу колись був Мойсей. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 16:19
 0
На Волині після сварки з батьком повісився чоловік
Сьогодні, 16:14
 0
Медіа
відео
1/8