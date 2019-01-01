9-річного хлопчика, який загинув в аварії у Луцьку, намагалися врятувати впродовж 45 хвилин
Сьогодні, 16:24
Учора, 31 березня, на вулиці Польовій у Луцьку автомобіль «Volkswagen Т4» збив велосипедиста, 9-річного місцевого жителя. Від отриманих травм дитина померла.
Чоловік, біля будинку якого сталася трагедія, розповів, що звук від удару почули навіть в приміщенні. Очевидці, які були на місці аварії,кажуть, що разом з хлопчиком були ще й інші діти, йдеться у сюжеті Суспільного Волині.
«Їхав він мінімум 80 (кілометрів за годину – ред.). Це мінімум, бо летів… Ми ще з хлопцями стояли, ще Вова казав: «Кинути б йому цеглину в лобове». І тільки гах – і все, і іскри пішли з-під машини», - розповів місцевий мешканець Сергій. Він додав, що разом із загиблим був трохи старший хлопчик.
Місцева мешканка Христина Приймачок розповіла, що водій їхав з шаленою швидкістю. Це бачили дуже багато свідків.
Завідувач обласного центру екстреної медичної допомоги Андрій Абрамов розповів, що на момент прибуття швидкої у дитини були відсутні пульс та дихання.
«Хоча видно було, що вкрай тяжкі ознаки ушкодження і важко було сказати, що було щось на життя, все одно дитину взяли в проводили реанімаційні заходи протягом 45 хвилин. На жаль, вони виявилися неефективними», - розповів медик.
У поліції ж розповіли, що водій, який збив дитину, був тверезий. Швидкість, з якою він рухався, наразі встановлюють.
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Чоловік, біля будинку якого сталася трагедія, розповів, що звук від удару почули навіть в приміщенні. Очевидці, які були на місці аварії,кажуть, що разом з хлопчиком були ще й інші діти, йдеться у сюжеті Суспільного Волині.
«Їхав він мінімум 80 (кілометрів за годину – ред.). Це мінімум, бо летів… Ми ще з хлопцями стояли, ще Вова казав: «Кинути б йому цеглину в лобове». І тільки гах – і все, і іскри пішли з-під машини», - розповів місцевий мешканець Сергій. Він додав, що разом із загиблим був трохи старший хлопчик.
Місцева мешканка Христина Приймачок розповіла, що водій їхав з шаленою швидкістю. Це бачили дуже багато свідків.
Завідувач обласного центру екстреної медичної допомоги Андрій Абрамов розповів, що на момент прибуття швидкої у дитини були відсутні пульс та дихання.
«Хоча видно було, що вкрай тяжкі ознаки ушкодження і важко було сказати, що було щось на життя, все одно дитину взяли в проводили реанімаційні заходи протягом 45 хвилин. На жаль, вони виявилися неефективними», - розповів медик.
У поліції ж розповіли, що водій, який збив дитину, був тверезий. Швидкість, з якою він рухався, наразі встановлюють.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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