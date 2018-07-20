На Волині BMW збив велосипедиста





Аварія трапилася 31 березня близько 22:30, повідомляє Любешівське відділення поліції.



32-річний водій BMW при роз'їзді зіткнувся із велосипедистом на вулиці В.Григорука, внаслідок чого останній отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у хірургічне відділення ЦРЛ.



За фактом дорожньо-транспортної пригоди розпочали кримінальне провадження за ч.1. ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Правоохоронці з’ясовують всі обставини пригоди. Триває досудове розслідування.

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