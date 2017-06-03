У річці на Волині знайшли труп





Про це повідомляє Любешівське відділення поліції.



Тіло 54-річного жителя села Угриничі виявили місцеві жителі. Чоловік зник ще 2 березня 2019 року.



При огляді ознак насильницької смерті не виявили, попередня причина смерті - утоплення. Труп направили на проведення судово-медичної експертизи.

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