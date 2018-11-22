Волинянці, яка зарізала чоловіка, дали 7 років тюрми

35-річну ковельчану засудили до 7 років позбавлення волі за вбивство чоловіка.Після опівночі 5 червня 2018 року нетвереза волинянка у власному помешканні під час конфлікту із на два роки старшим співмешканцем ударила його ножем, - інформує прокуратура Волинської області.Удар став фатальним, чоловік помер.Жінку ж, яка повністю визнала свою вину й розкаялася у скоєному, вироком Ковельського міськрайонного суду визнано винною в убивстві й найближчих 7 років вона проведе за ґратами.