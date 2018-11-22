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Волинянці, яка зарізала чоловіка, дали 7 років тюрми

Волинянці, яка зарізала чоловіка, дали 7 років тюрми
35-річну ковельчану засудили до 7 років позбавлення волі за вбивство чоловіка.

Після опівночі 5 червня 2018 року нетвереза волинянка у власному помешканні під час конфлікту із на два роки старшим співмешканцем ударила його ножем, - інформує прокуратура Волинської області.

Удар став фатальним, чоловік помер.

Жінку ж, яка повністю визнала свою вину й розкаялася у скоєному, вироком Ковельського міськрайонного суду визнано винною в убивстві й найближчих 7 років вона проведе за ґратами.

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Теги: тюрма, смерть, чоловік
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