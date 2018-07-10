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На Волині колишній «зек» повернеться за ґрати через вбивство матері

На Волині колишній «зек» повернеться за ґрати через вбивство матері
Судитимуть 33-річного мешканця міста Рожище своїй матері тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілої.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Волині.

Нагадаємо, зранку 28 січня 2019 року раніше неодноразово судимий, у тому числі за замах на убивство, нетверезий зловмисник руками та ногами завдав рідній людині численних ударів у голову, спричинивши тілесні ушкодження, від яких жінка згодом померла.

Зауважимо, що лише за два тижні до вчинення цього злочину чоловік умовно-достроково був звільнений із місць позбавлення волі.

Нині його обвинувачують у вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 121 КК України, й подальшу його долю вирішуватиме суд.

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Теги: зек, Волинь, вбивство, Рожище
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