На Волині колишній «зек» повернеться за ґрати через вбивство матері
Сьогодні, 17:45
Судитимуть 33-річного мешканця міста Рожище своїй матері тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілої.
Про це повідомляє прес-служба прокуратури Волині.
Нагадаємо, зранку 28 січня 2019 року раніше неодноразово судимий, у тому числі за замах на убивство, нетверезий зловмисник руками та ногами завдав рідній людині численних ударів у голову, спричинивши тілесні ушкодження, від яких жінка згодом померла.
Зауважимо, що лише за два тижні до вчинення цього злочину чоловік умовно-достроково був звільнений із місць позбавлення волі.
Нині його обвинувачують у вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 121 КК України, й подальшу його долю вирішуватиме суд.
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Про це повідомляє прес-служба прокуратури Волині.
Нагадаємо, зранку 28 січня 2019 року раніше неодноразово судимий, у тому числі за замах на убивство, нетверезий зловмисник руками та ногами завдав рідній людині численних ударів у голову, спричинивши тілесні ушкодження, від яких жінка згодом померла.
Зауважимо, що лише за два тижні до вчинення цього злочину чоловік умовно-достроково був звільнений із місць позбавлення волі.
Нині його обвинувачують у вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 121 КК України, й подальшу його долю вирішуватиме суд.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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