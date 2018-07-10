На Волині колишній «зек» повернеться за ґрати через вбивство матері

Судитимуть 33-річного мешканця міста Рожище своїй матері тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілої.Про це повідомляє прес-служба прокуратури Волині.Нагадаємо, зранку 28 січня 2019 року раніше неодноразово судимий, у тому числі за замах на убивство, нетверезий зловмисник руками та ногами завдав рідній людині численних ударів у голову, спричинивши тілесні ушкодження, від яких жінка згодом померла.Зауважимо, що лише за два тижні до вчинення цього злочину чоловік умовно-достроково був звільнений із місць позбавлення волі.Нині його обвинувачують у вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 121 КК України, й подальшу його долю вирішуватиме суд.