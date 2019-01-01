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Від сьогодні у лісі на Волині – «сезон тиші»

Від сьогодні у лісі на Волині – «сезон тиші»
На Волині від 1 квітня до 15 червня триватиме «сезон тиші» на період масового розмноження диких тварин.

Про це інформує управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації.

Зокрема, заборонені пальба, проведення вибухових робіт, феєрверків, санітарних рубок лісу, використання моторних маломірних суден, проведення ралі та інших змагань на транспортних засобах.

Підприємства, установи, організації і громадяни при здійсненні будь-якої діяльності повинні забезпечувати охорону середовища існування, умов розмноження і шляхів міграції тварин.

За порушення вимог законодавства загрожує адміністративне стягнення у вигляді штрафу від 30 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.


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Теги: сезон тиші, Волинь
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