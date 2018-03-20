Маленькі і прудкі: пернаті мешканці нацпарку на Волині. ФОТО

Показали пернатих мешканців національного природного парку «Прип'ять-Стохід».Про це йдеться на сторінці нацпарку у Facebook."1 квітня – міжнародний День птахів! Це - час прильоту пернатих додому із теплих країв. Деякі види повертаються на батьківщину ще з середини березня. Першими прилітають до нас граки, за ними - качки, гуси, лелеки, журавлі. Пізніше - дрозди, вівсянки, зяблики… Птахи живуть в усіх куточках Землі: в лісах, на полях, луках, болотах та водоймах. Всього на Землі живе понад 8600 видів птахів, з яких в Україні зустрічається 436 видів", - йдеться у повідомленні.На території національного природного парку «Прип'ять-Стохід» науковці зареєстрували 229 видів, серед них 58 видів є зимуючими, а 141 – перелітними, інші види виявили під час міграцій.До Червоної книги України занесені 43 види пернатих тварин. Чисельність популяцій таких видів за роки існування парку значно збільшилась: очеретянки прудкої, лелеки чорного, журавля сірого, тетеруків, підорлика великого, орябка, гоголя, синиці білої, яка зображена на емблемі парку. Працівники парку беруть активну участь у покращенні умов існування багатьох видів птахів. До прикладу, розвішують шпаківні, синичники, гоголятники.