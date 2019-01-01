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Щовівторка у «Premier City» – день глядача*

Щовівторка у «Premier City» – день глядача*
У кінотеатрі «Premier City» щовівторок – день глядача.

Тож пропонують дивитися кіно за мінімальними цінами: на сеанси, що починаються до 18:00 – 35 грн, на сеанси, що починаються після 18:00 і пізніше – 50 грн.

В тому числі і прем’єрні фільми.

https://premiercity.com.ua

Запрошуємо в кінотеатр Premier City в торгово-розважальному центрі ПортCity!

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Теги: Premier City, кіно, анонс
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