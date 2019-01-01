Щовівторка у «Premier City» – день глядача*
Сьогодні, 17:36
У кінотеатрі «Premier City» щовівторок – день глядача.
Тож пропонують дивитися кіно за мінімальними цінами: на сеанси, що починаються до 18:00 – 35 грн, на сеанси, що починаються після 18:00 і пізніше – 50 грн.
В тому числі і прем’єрні фільми.
https://premiercity.com.ua
Запрошуємо в кінотеатр Premier City в торгово-розважальному центрі ПортCity!
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Тож пропонують дивитися кіно за мінімальними цінами: на сеанси, що починаються до 18:00 – 35 грн, на сеанси, що починаються після 18:00 і пізніше – 50 грн.
В тому числі і прем’єрні фільми.
https://premiercity.com.ua
Запрошуємо в кінотеатр Premier City в торгово-розважальному центрі ПортCity!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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