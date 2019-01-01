Щовівторка у «Premier City» – день глядача*





Тож пропонують дивитися кіно за мінімальними цінами: на сеанси, що починаються до 18:00 – 35 грн, на сеанси, що починаються після 18:00 і пізніше – 50 грн.



В тому числі і прем’єрні фільми.



https://premiercity.com.ua



Запрошуємо в кінотеатр Premier City в торгово-розважальному центрі ПортCity!



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