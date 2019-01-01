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У Луцьку водій скандального «Егоїста» забруднював дорогу

У Луцьку водій скандального «Егоїста» забруднював дорогу
У Луцьку муніципали зловили на проспекті Соборності, 22б зловили водія вантажівки, який забруднював дорогу.

Про це повідомили на сторінці муніципалів у Facebook.

Так, інспектори департаменту муніципальної варти Луцька зобов’язали будівельників прибрати з дороги бруд, який виносять вантажні автомобілі з будівельного майданчику.

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На водія ЖК «Егоїст» склали адмінпротокол за ст.152 КУпАП та провели профілактичну бесіду про те, що колеса вантажівок повинні бути чистими перед тим, як вони виїжджають на міські дороги.

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Теги: муніципали, Егоїст
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