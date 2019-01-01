У Луцьку водій скандального «Егоїста» забруднював дорогу
Сьогодні, 17:51
У Луцьку муніципали зловили на проспекті Соборності, 22б зловили водія вантажівки, який забруднював дорогу.
Про це повідомили на сторінці муніципалів у Facebook.
Так, інспектори департаменту муніципальної варти Луцька зобов’язали будівельників прибрати з дороги бруд, який виносять вантажні автомобілі з будівельного майданчику.
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На водія ЖК «Егоїст» склали адмінпротокол за ст.152 КУпАП та провели профілактичну бесіду про те, що колеса вантажівок повинні бути чистими перед тим, як вони виїжджають на міські дороги.
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Про це повідомили на сторінці муніципалів у Facebook.
Так, інспектори департаменту муніципальної варти Луцька зобов’язали будівельників прибрати з дороги бруд, який виносять вантажні автомобілі з будівельного майданчику.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Скандальне будівництво ЖК «Егоїст» у Луцьку – під «криміналом»
На водія ЖК «Егоїст» склали адмінпротокол за ст.152 КУпАП та провели профілактичну бесіду про те, що колеса вантажівок повинні бути чистими перед тим, як вони виїжджають на міські дороги.
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