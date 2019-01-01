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Аферисти ошукали трьох волинян

Аферисти ошукали трьох волинян
Трьох жителів Любешівського району ошукали шахраї.

Про це повідомляє Любешівське відділення поліції.

До відділення поліції звернувся житель району, який повідомив, що його ошукали. Так, на мобільний зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником служби безпеки «Приватбанку» та шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 4287 гривень.

У інших випадках волиняни стали жертвами аферистів при спробі придбати товар через мережу інтернет: зокрема сукню та трактор. В обох випадках після внесення часток сум псевдопродавці зникали, а телефони їх уже не відповідали на дзвінки.

Нині слідчими відділення поліції за цими фактами розпочато досудове розслідування за ч.1.ст.190 КК України (Шахрайство).


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Теги: шахраї, аферисти
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Коментарі 1
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Аферисты «ошукали трьох» лохов. Вот так правильно
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