Показали відео з місця аварії у Луцьку, в якій загинув 9-річний хлопчик

збив велосипедиста, 9-річного місцевого жителя. Від отриманих травм дитина померла в кареті швидкої медичної допомоги.



Журналісти



«Це такий хлопчик був золотий, це просто я не знають навіть…» - розповідає крізь сльози бабуся загиблого третьокласника Вадима, тримаючи в руках його речі, знайдені на місці аварії.



Про водія, який наїхав на дитину, відомо, що це 23-річний чоловік, який живе в одному із сіл неподалік Луцька.



Його друзі, які приїхали на місце аварії, кажуть, що їм чоловік розповів, що їхав повільно, а уникнути зіткнення не міг, бо дитина раптово виїхала на дорогу. Утім, свідки це заперечують. Мовляв, швидкість точно перевищувала дозволену.



У поліції кажуть, що алкоголю в крові кермувальника не виявили.



Місцеві нарікають, що цією дорогою автівки часто гасають, хоча за 100 метрів – школа. Тож вимагають встановити попереджувальні дорожні знаки.























Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учора, 31 березня, на вулиці Польовій у Луцьку автомобіль «Volkswagen Т4». Від отриманих травм дитина померла в кареті швидкої медичної допомоги.Журналісти ТСН на місці аварії поспілкувалися з бабусею загиблого хлопчика, а також свідками трагедії.«Це такий хлопчик був золотий, це просто я не знають навіть…» - розповідає крізь сльози бабуся загиблого третьокласника, тримаючи в руках його речі, знайдені на місці аварії.Про водія, який наїхав на дитину, відомо, що це 23-річний чоловік, який живе в одному із сіл неподалік Луцька.Його друзі, які приїхали на місце аварії, кажуть, що їм чоловік розповів, що їхав повільно, а уникнути зіткнення не міг, бо дитина раптово виїхала на дорогу. Утім, свідки це заперечують. Мовляв, швидкість точно перевищувала дозволену.У поліції кажуть, що алкоголю в крові кермувальника не виявили.Місцеві нарікають, що цією дорогою автівки часто гасають, хоча за 100 метрів – школа. Тож вимагають встановити попереджувальні дорожні знаки.

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