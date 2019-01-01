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На Волині затримали нелегалку з Росії. ФОТО

На Волині затримали нелегалку з Росії. ФОТО
У понеділок, 1 квітня, у смт. Турійськ працівниками сектору організації запобігання нелегальній міграції, реадмісії та видворення УДМС України у Волинській області було затримано чергову порушницю міграційного законодавства.

Про це у facebook повідомляє Управління державної мгіраційної служби України.

"Іноземка у 2017 році порушила терміни перебування на території нашої держави, за що, мала залишити Україну згідно з рішенням про примусове повернення на батьківщину.

Порушниця вирішила не виконувати рішення УДМС та лишилася на Волині. Сьогодні міграційники росіянку знайшли, затримали та помістили до Волинського ПТПІ", - йдеться в дописі.

На Волині затримали нелегалку з Росії. ФОТО

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Теги: нелегалка, міграційна служба, затримання
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