Луцька громадська організація запрацювала у форматі відкритого офісу. ФОТО





Про це «СВІДОМІ» повідомили на своїй Facebook-сторінці, - пише



«Друзі, раді повідомити вам про відкриття нашого нового openspace-офісу! Відтепер офіс Громадянського Руху «СВІДОМІ» та громадська приймальня депутата Луцької міської ради Андрія Покровського працюватимуть для вас в абсолютно новому, сучасному форматі.



Відкритий офіс – це простір, створений для спілкування з лучанами, генерації нових ідей та класних ініціатив», – йдеться у дописі.











Громадянський Рух «СВІДОМІ» уже понад 1,5 роки активно працює для лучан і продовжує свою діяльність. За цей час громадська організація розпочала та продовжує реалізовувати багато проектів, серед яких: Соціальна програма, освітній проект «Школа свідомого громадянина», «Доступний театр/кінотеатр для пенсіонерів», проект «Округи без депутатів», а також профорієнтаційний проект «День професії».



У рамках роботи відкритого офісу «СВІДОМІ» пропонують для лучан:



безкоштовні юридичні консультації;

консультації з питань якості надання житлово-комунальних послуг;

прийом та супровід звернень громадян;

вирішення соціальних питань учасників АТО.









ІА «Конкурент» дізналося, чи багато лучан звертаються у відкритий офіс, а також що в основному турбує містян.



«Звертаються до нас багато людей, і звернення доволі різнопланові. Це і сфера надання комунальних послуг, земельні, сімейні питання, оформлення житлових субсидій. Є багато людей, які не можуть звернутися до юристів за платними консультаціями. Для них ми і надаємо правову допомогу. Важливо, щоб такі люди знали, що їх не залишили осторонь і вони можуть розраховувати на підтримку від нашої команди», – зауважив юрист ГромадянськогоРуху «СВІДОМІ» Валентин Хаймик.









Своєю чергою помічник депутата Луцькради Андрія Покровського Євгеній Мікоян додав, що Громадська приймальня працює вже понад 3 роки.



«Люди звертаються зі всього Луцька з абсолютно різними питаннями. Більше всього людей цікавлять благоустрій прибудинкових територій та питання стосовно житлово-комунальних послуг. На кожне звернення намагаємось дати конструктивну відповідь чи консультацію. Також ми відкриті до нових ідей. Найголовніше в даній роботі – це активність людей та готовність до співпраці», – зауважив Мікоян.



«Нам важлива думка кожного лучанина, якому небайдужа доля нашого міста!» – підкреслили у Громадянському Русі «СВІДОМІ».



Варто зауважити, що відкриті офіси є традиційними за кордоном, це дуже популярна тенденція в Європі. Відкритий офіс – це варіант планування офісного приміщення, характериними рисами якого є велика кількість вільного простору. Для поділу на зони зазвичай використовуються легкі скляні та металеві конструкції. Такий формат роботи сприяє вільному спілкуванню, креативу та реалізації спільних проектів, а також свідчить про високий рівень відкритості організації до громадян.



Офіс організації працює з понеділка по п’ятницю з 10:00 до 18:00 за адресою: м. Луцьк, пр. Волі, 49А, рекреаційна зона «CITY PARK», приміщення №8. Телефон: 099 215 50 75 та 068 215 70 75.







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«Підписуйтеся на нашу сторінку у Facebook, щоб бути в курсіусіх новин! Приєднуйтеся! СВІДОМІ – РАЗОМ!» – підсумували у дописі.

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