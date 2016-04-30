У лісосмузі на Волині знайшли боєприпаси
Сьогодні, 21:37
26 березня до 9 Державної пожежно-рятувальної частини міста Ковеля надійшло повідомлення про виявлення боєприпасів по вулиці Відродження у лісосмузі.
При обстеженні території рятувальники знайшли одну гранату Ф-1, два артилерійських снаряди (100 мм) та шість артснарядів калібру 76 мм, - повідомляє КовельPost.
Усі вибухонебезпечні предмети знешкоджені групою піротехніків УДСНС.
До слова, нещодавно було виявлено боєприпаси на території приватної ділянки по вул. Зерова у Ковелі.
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При обстеженні території рятувальники знайшли одну гранату Ф-1, два артилерійських снаряди (100 мм) та шість артснарядів калібру 76 мм, - повідомляє КовельPost.
Усі вибухонебезпечні предмети знешкоджені групою піротехніків УДСНС.
До слова, нещодавно було виявлено боєприпаси на території приватної ділянки по вул. Зерова у Ковелі.
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