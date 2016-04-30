У лісосмузі на Волині знайшли боєприпаси





При обстеженні території рятувальники знайшли одну гранату Ф-1, два артилерійських снаряди (100 мм) та шість артснарядів калібру 76 мм, - повідомляє



Усі вибухонебезпечні предмети знешкоджені групою піротехніків УДСНС.



До слова, нещодавно було виявлено боєприпаси на території приватної ділянки по вул. Зерова у Ковелі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 26 березня до 9 Державної пожежно-рятувальної частини міста Ковеля надійшло повідомлення про виявлення боєприпасів по вулиці Відродження у лісосмузі.При обстеженні території рятувальники знайшли одну гранату Ф-1, два артилерійських снаряди (100 мм) та шість артснарядів калібру 76 мм, - повідомляє КовельPost Усі вибухонебезпечні предмети знешкоджені групою піротехніків УДСНС.До слова, нещодавно було виявлено боєприпаси на території приватної ділянки по вул. Зерова у Ковелі.

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