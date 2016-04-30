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У лісосмузі на Волині знайшли боєприпаси

У лісосмузі на Волині знайшли боєприпаси
26 березня до 9 Державної пожежно-рятувальної частини міста Ковеля надійшло повідомлення про виявлення боєприпасів по вулиці Відродження у лісосмузі.

При обстеженні території рятувальники знайшли одну гранату Ф-1, два артилерійських снаряди (100 мм) та шість артснарядів калібру 76 мм, - повідомляє КовельPost.

Усі вибухонебезпечні предмети знешкоджені групою піротехніків УДСНС.

До слова, нещодавно було виявлено боєприпаси на території приватної ділянки по вул. Зерова у Ковелі.


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Теги: Ковель, боєприпаси
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