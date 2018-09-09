«Доступні ліки» за електронним рецептом: розповіли, як отримати





Про це повідомили на сторінці МОЗ у



Як пацієнтові отримати ліки за електронним рецептом:



- Пацієнт записується та приходить на прийом до сімейного лікаря, терапевта або педіатра, з яким у нього підписана декларація.



Важливо! Пацієнт має звернутися саме до свого лікаря. Якщо ви ще не підписали декларацію, це варто зробити. Без декларації скористатися програмою «Доступні ліки» буде неможливо. Лікар проводить прийом і виписує рецепт.



- Під час виписування електронного рецепту лікар разом з пацієнтом мають перевірити, чи номер мобільного телефону, зазначений в декларації є актуальним і належить пацієнту. Лікар повинен назвати вам код мобільного оператора та останні цифри номера.



- Після перевірки номера телефону лікар виписує рецепт в електронній системі охорони здоров’я.



- На мобільний телефон пацієнта приходить смс з унікальним номером рецепта та кодом підтвердження для отримання ліків в аптеці.



Зміст СМС: «Ваш рецепт : ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ. Код підтвердження: ХХХХ».



- За необхідності або на прохання пацієнта лікар може роздрукувати консультаційний висновок, який містить розділ з призначеннями, зокрема призначенням ліків. В цьому розділі зазначається інформація про виписані ліки та номер електронного рецепта.



- Пацієнт йде у будь-яку зручну для нього аптеку, що бере участь у програмі «Доступні ліки». Називає працівнику аптеки номер рецепта.



- Працівник пропонує пацієнту лікарські засоби, які є в цій аптеці і входять в програму «Доступні ліки».



- Пацієнт обирає один із лікарських засобів і називає чотиризначний код підтвердження та отримує свої ліки. Якщо необхідного препарату немає, пацієнт може піти в іншу аптеку і отримати ліки там.



Програма «Доступні ліки» розпочалась 1 квітня 2017 року і триває майже два роки. За час роботи програми в межах програми виписано понад 33 млн рецептів на понад 1,7 млрд грн. В 2019 році кількість рецептів виросла на 6 млн.



Зараз вже кожна третя аптека (всього 6000) увійшла в програму.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У понеділок, 1-го квітня, почав працювати електронний рецепт за програмою “Доступні ліки”, що дозволить пацієнтам отримувати ліки за рецептом у будь-якій аптеці в Україні, яка має договір з НСЗУ, без прив’язки до місцевості, де цей рецепт був виданий.Про це повідомили на сторінці МОЗ у Facebook - Пацієнт записується та приходить на прийом до сімейного лікаря, терапевта або педіатра, з яким у нього підписана декларація.Пацієнт має звернутися саме до свого лікаря. Якщо ви ще не підписали декларацію, це варто зробити. Без декларації скористатися програмою «Доступні ліки» буде неможливо. Лікар проводить прийом і виписує рецепт.- Під час виписування електронного рецепту лікар разом з пацієнтом мають перевірити, чи номер мобільного телефону, зазначений в декларації є актуальним і належить пацієнту. Лікар повинен назвати вам код мобільного оператора та останні цифри номера.- Після перевірки номера телефону лікар виписує рецепт в електронній системі охорони здоров’я.- На мобільний телефон пацієнта приходить смс з унікальним номером рецепта та кодом підтвердження для отримання ліків в аптеці.Зміст СМС: «Ваш рецепт : ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ. Код підтвердження: ХХХХ».- За необхідності або на прохання пацієнта лікар може роздрукувати консультаційний висновок, який містить розділ з призначеннями, зокрема призначенням ліків. В цьому розділі зазначається інформація про виписані ліки та номер електронного рецепта.- Пацієнт йде у будь-яку зручну для нього аптеку, що бере участь у програмі «Доступні ліки». Називає працівнику аптеки номер рецепта.- Працівник пропонує пацієнту лікарські засоби, які є в цій аптеці і входять в програму «Доступні ліки».- Пацієнт обирає один із лікарських засобів і називає чотиризначний код підтвердження та отримує свої ліки. Якщо необхідного препарату немає, пацієнт може піти в іншу аптеку і отримати ліки там.Програма «Доступні ліки» розпочалась 1 квітня 2017 року і триває майже два роки. За час роботи програми в межах програми виписано понад 33 млн рецептів на понад 1,7 млрд грн. В 2019 році кількість рецептів виросла на 6 млн.Зараз вже кожна третя аптека (всього 6000) увійшла в програму.

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