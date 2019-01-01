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Потяг «Ковель – Заболоття» три дні не курсуватиме

Потяг «Ковель – Заболоття» три дні не курсуватиме
У зв’язку з виконанням ремонтних робіт на перегоні Вижва-Заболоття зазнає змін розклад руху приміського поїзда.

Про це повідомляє прес-центр Львівської залізниці.

Упродовж 2-4 квітня поїзд №6312/6313 сполученням Ковель-Заболоття-Ковель не курсуватиме.

Львівська залізниця звертається до пасажирів із проханням урахувати зміни у графіку руху поїзда під час планування поїздок за вказаним маршрутом.

Нагадаємо, нещодавно пасажири цього потяга скаржились на подерту підлогу та мишей у вагонах.

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Теги: потяг, Ковель-Заболоття
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