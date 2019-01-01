Потяг «Ковель – Заболоття» три дні не курсуватиме
Сьогодні, 22:48
У зв’язку з виконанням ремонтних робіт на перегоні Вижва-Заболоття зазнає змін розклад руху приміського поїзда.
Про це повідомляє прес-центр Львівської залізниці.
Упродовж 2-4 квітня поїзд №6312/6313 сполученням Ковель-Заболоття-Ковель не курсуватиме.
Львівська залізниця звертається до пасажирів із проханням урахувати зміни у графіку руху поїзда під час планування поїздок за вказаним маршрутом.
Нагадаємо, нещодавно пасажири цього потяга скаржились на подерту підлогу та мишей у вагонах.
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Про це повідомляє прес-центр Львівської залізниці.
Упродовж 2-4 квітня поїзд №6312/6313 сполученням Ковель-Заболоття-Ковель не курсуватиме.
Львівська залізниця звертається до пасажирів із проханням урахувати зміни у графіку руху поїзда під час планування поїздок за вказаним маршрутом.
Нагадаємо, нещодавно пасажири цього потяга скаржились на подерту підлогу та мишей у вагонах.
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