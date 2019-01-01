Потяг «Ковель – Заболоття» три дні не курсуватиме





Про це повідомляє



Упродовж 2-4 квітня поїзд №6312/6313 сполученням Ковель-Заболоття-Ковель не курсуватиме.



Львівська залізниця звертається до пасажирів із проханням урахувати зміни у графіку руху поїзда під час планування поїздок за вказаним маршрутом.



Нагадаємо, нещодавно пасажири цього потяга скаржились на

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У зв’язку з виконанням ремонтних робіт на перегоні Вижва-Заболоття зазнає змін розклад руху приміського поїзда.Про це повідомляє прес-центр Львівської залізниці Упродовж 2-4 квітня поїзд №6312/6313 сполученням Ковель-Заболоття-Ковель не курсуватиме.Львівська залізниця звертається до пасажирів із проханням урахувати зміни у графіку руху поїзда під час планування поїздок за вказаним маршрутом.Нагадаємо, нещодавно пасажири цього потяга скаржились на подерту підлогу та мишей у вагонах

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію