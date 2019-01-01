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За місяць у Рівному народилося три трійні

За місяць у Рівному народилося три трійні
У березні в рівненському міському пологовому будинку народилося 207 немовлят.

При цьому хлопчиків народилося більше, ніж дівчаток, - повідомляє Рівне Вечірнє.

За підрахунками пологового будинку, народилося 104 хлопчики та 103 дівчинки. Серед новонароджених було три трійні.

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Теги: трійня, немовля, пологовий, Рівне
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