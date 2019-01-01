За місяць у Рівному народилося три трійні
Сьогодні, 02:36
У березні в рівненському міському пологовому будинку народилося 207 немовлят.
При цьому хлопчиків народилося більше, ніж дівчаток, - повідомляє Рівне Вечірнє.
За підрахунками пологового будинку, народилося 104 хлопчики та 103 дівчинки. Серед новонароджених було три трійні.
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При цьому хлопчиків народилося більше, ніж дівчаток, - повідомляє Рівне Вечірнє.
За підрахунками пологового будинку, народилося 104 хлопчики та 103 дівчинки. Серед новонароджених було три трійні.
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