За місяць у Рівному народилося три трійні





При цьому хлопчиків народилося більше, ніж дівчаток, - повідомляє



За підрахунками пологового будинку, народилося 104 хлопчики та 103 дівчинки. Серед новонароджених було три трійні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У березні в рівненському міському пологовому будинку народилося 207 немовлят.При цьому хлопчиків народилося більше, ніж дівчаток, - повідомляє Рівне Вечірнє За підрахунками пологового будинку, народилося 104 хлопчики та 103 дівчинки. Серед новонароджених було три трійні.

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