Задекларованими доходами Порошенко забезпечує прозоре фінансування кампанії, – речник штабу

Петро Порошенко задекларував за 2018 рік, свідчать про його ретельну підготовку до прозорого фінансування виборчої кампанії, яке він забезпечив власним коштом.



Про це Олег Медведєв.



«Від перестановки доданків сума, як відомо, не міняється, - нагадав він відоме арифметичне правило. – У цьому випадку йдеться не про міфічне збагачення, а про перерахунок коштів від юридичних осіб, кінцевим бенефіціаром яких є Порошенко, на його рахунки як фізичної особи. Крім того, що ці кошти вже раніше оподатковувались у юридичних осіб, Порошенко додатково, як фізична особа сплачує податок на доходи та військовий збір. Так, загальна сума доходу, яку Порошенко задекларував, становить 1 мільярд 520 мільйонів гривень. Оскільки понад три роки він не отримував дивідендів від підприємств, кінцевим бенефіціаром яких є, зазначена сума є доходом за увесь цей час.



Мільярд 105 мільйонів гривень надійшли від Rotshschild Trust (Schweiz) AG, що ще раз підтверджує, що передача «Рошену» в довірчу власність і реальне відсторонення Порошенка від впливу на корпорацію – доконаний факт. За цією статтею доходу до 1 серпня, згідно закону, Порошенко сплатить близько 115 мільйонів податку та військового збору.



Порошенко також задекларував майже 400 мільйонів гривень дивідендів, які минулого року нарахував йому фонд «Прайм Ессетс Капітал». І хоча поки що він отримав менше половини зазначеного, до бюджету вже сплачено 42 мільйони податків з усієї нарахованої до сплати суми.



Дивіденди, за словами Медведєва, станом на кінець року акумулювалися на рахунках Петра Порошенка в Міжнародному інвестиційному банку, а згодом використовувалися для поповнення його виборчого фонду. В першому турі - на загальну суму 453 мільйони гривень. Вони стануть оподаткованим джерелом прозорого і чесного фінансування кампанії і в другому турі. З цих же джерел ще до початку виборчого процесу Порошенко витратив значні суми на інформаційну протидію російській пропаганді в рамках загальнонаціональної кампанії «Армія. Мова. Віра».



Відтак, на відміну від більшості кандидатів, які ховають своїх реальних спонсорів-олігархів за мертвими душами та підставними особами, Порошенко продемонстрував прозоре фінансування кампанії власними коштами, з яких до того ж сплачені усі належні податки. А перемогою на виборах буде зобов’язаний лише виборцям, народу України, а не тіньовим жертводавцям.



Загалом сума податків та військового збору на доходи Порошенка в 2018 році становить 163 млн гривень. Крім того, за п’ять років Петро Порошенко, Фонд Петра Порошенка та компанії, кінцевим бенефіціаром яких він є, спрямували на благодійність до півтора мільярдів гривень, здебільшого – на потреби армії», - наголосив О.Медведєв.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Доходи, якізадекларував за 2018 рік, свідчать про його ретельну підготовку до прозорого фінансування виборчої кампанії, яке він забезпечив власним коштом.Про це заявив речник передвиборчого штабу Порошенка«Від перестановки доданків сума, як відомо, не міняється, - нагадав він відоме арифметичне правило. – У цьому випадку йдеться не про міфічне збагачення, а про перерахунок коштів від юридичних осіб, кінцевим бенефіціаром яких є Порошенко, на його рахунки як фізичної особи. Крім того, що ці кошти вже раніше оподатковувались у юридичних осіб, Порошенко додатково, як фізична особа сплачує податок на доходи та військовий збір. Так, загальна сума доходу, яку Порошенко задекларував, становить 1 мільярд 520 мільйонів гривень. Оскільки понад три роки він не отримував дивідендів від підприємств, кінцевим бенефіціаром яких є, зазначена сума є доходом за увесь цей час.Мільярд 105 мільйонів гривень надійшли від Rotshschild Trust (Schweiz) AG, що ще раз підтверджує, що передача «Рошену» в довірчу власність і реальне відсторонення Порошенка від впливу на корпорацію – доконаний факт. За цією статтею доходу до 1 серпня, згідно закону, Порошенко сплатить близько 115 мільйонів податку та військового збору.Порошенко також задекларував майже 400 мільйонів гривень дивідендів, які минулого року нарахував йому фонд «Прайм Ессетс Капітал». І хоча поки що він отримав менше половини зазначеного, до бюджету вже сплачено 42 мільйони податків з усієї нарахованої до сплати суми.Дивіденди, за словами Медведєва, станом на кінець року акумулювалися на рахунках Петра Порошенка в Міжнародному інвестиційному банку, а згодом використовувалися для поповнення його виборчого фонду. В першому турі - на загальну суму 453 мільйони гривень. Вони стануть оподаткованим джерелом прозорого і чесного фінансування кампанії і в другому турі. З цих же джерел ще до початку виборчого процесу Порошенко витратив значні суми на інформаційну протидію російській пропаганді в рамках загальнонаціональної кампанії «Армія. Мова. Віра».Відтак, на відміну від більшості кандидатів, які ховають своїх реальних спонсорів-олігархів за мертвими душами та підставними особами, Порошенко продемонстрував прозоре фінансування кампанії власними коштами, з яких до того ж сплачені усі належні податки. А перемогою на виборах буде зобов’язаний лише виборцям, народу України, а не тіньовим жертводавцям.Загалом сума податків та військового збору на доходи Порошенка в 2018 році становить 163 млн гривень. Крім того, за п’ять років Петро Порошенко, Фонд Петра Порошенка та компанії, кінцевим бенефіціаром яких він є, спрямували на благодійність до півтора мільярдів гривень, здебільшого – на потреби армії», - наголосив О.Медведєв.

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