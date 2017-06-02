На Волині стартував весняний призов до армії
Сьогодні, 07:16
В Україні стартував весняний призов. Усього в армію планують відправити понад півтисячі волинян.
Про це повідомляє прес-служба Волинського військового комісаріату.
З 1 квітня розпочався черговий призов громадян України на строкову військову службу, який триватиме до кінця червня 2019 року. Згідно з Розпорядженням Кабінету Міністрів України, до українського війська призвуть 18 752 юнаків, серед яких і 595 волинян.
Жителі Волинської області будуть проходити військову службу у Збройних Силах України (299 чоловіків), Національній Гвардії України (145), Державній прикордонній службі України (140) та Державній спеціальній службі транспорту (11).
В Збройних Силах, волиняни проходитимуть службу практично у всіх її видах: Сухопутних військах, Повітряних та Військово-морських Силах, Десантно-штурмових військах.
Географія служби доволі широка, а саме: Київ, Львів, Житомир, Полтава, Одеса, Миколаїв, Харків, Вінниця та Луцьк.
Призовними комісіями обов’язково враховуються бажання призовників щодо роду військ та місця проходження служби, але на першому місці – стан здоров’я юнаків.
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Про це повідомляє прес-служба Волинського військового комісаріату.
З 1 квітня розпочався черговий призов громадян України на строкову військову службу, який триватиме до кінця червня 2019 року. Згідно з Розпорядженням Кабінету Міністрів України, до українського війська призвуть 18 752 юнаків, серед яких і 595 волинян.
Жителі Волинської області будуть проходити військову службу у Збройних Силах України (299 чоловіків), Національній Гвардії України (145), Державній прикордонній службі України (140) та Державній спеціальній службі транспорту (11).
В Збройних Силах, волиняни проходитимуть службу практично у всіх її видах: Сухопутних військах, Повітряних та Військово-морських Силах, Десантно-штурмових військах.
Географія служби доволі широка, а саме: Київ, Львів, Житомир, Полтава, Одеса, Миколаїв, Харків, Вінниця та Луцьк.
Призовними комісіями обов’язково враховуються бажання призовників щодо роду військ та місця проходження служби, але на першому місці – стан здоров’я юнаків.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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