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На Волині стартував весняний призов до армії

На Волині стартував весняний призов до армії
В Україні стартував весняний призов. Усього в армію планують відправити понад півтисячі волинян.

Про це повідомляє прес-служба Волинського військового комісаріату.

З 1 квітня розпочався черговий призов громадян України на строкову військову службу, який триватиме до кінця червня 2019 року. Згідно з Розпорядженням Кабінету Міністрів України, до українського війська призвуть 18 752 юнаків, серед яких і 595 волинян.

Жителі Волинської області будуть проходити військову службу у Збройних Силах України (299 чоловіків), Національній Гвардії України (145), Державній прикордонній службі України (140) та Державній спеціальній службі транспорту (11).

В Збройних Силах, волиняни проходитимуть службу практично у всіх її видах: Сухопутних військах, Повітряних та Військово-морських Силах, Десантно-штурмових військах.

Географія служби доволі широка, а саме: Київ, Львів, Житомир, Полтава, Одеса, Миколаїв, Харків, Вінниця та Луцьк.

Призовними комісіями обов’язково враховуються бажання призовників щодо роду військ та місця проходження служби, але на першому місці – стан здоров’я юнаків.

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Теги: призов, війська, ЗСУ, військкомат
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