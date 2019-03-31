Одна з найбагатших росіянок загинула внаслідок авіакатастрофи в Німеччині

Наталя Фільова загинула в неділю під час катастрофи малого літака, що виконував рейс з Франції в Німеччину.



Про це повідомляє



Агенція отримала підтвердження від російської S7 про те, що пасажиркою літака, який зазнав катастрофи в Німеччині, є саме Фільова.



Невеликий літак Epic-LT впав на спаржевому полі у неділю пообіді під час наближення до невеликого аеропорту міста Егельсбах в піденно-західній частині країни. На борту було троє людей, включаючи Фільову. Всі вони загинули.



Причина катастрофи лишається невідомою. Повідомляється, що приватний літак виконував рейс з Франції.



Активи Фільової за оцінкою Forbes складають близько $600 млн, вона входить до п’ятірки найбагатших росіянок, є бенефіціаром і керівником Групи компаній S7 – головного конкурента Аерофлоту.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Голова ради директорів російського авіахолдингу “Група компаній S7”загинула в неділю під час катастрофи малого літака, що виконував рейс з Франції в Німеччину.Про це повідомляє “Європейська правда“ Агенція отримала підтвердження від російської S7 про те, що пасажиркою літака, який зазнав катастрофи в Німеччині, є саме Фільова.Невеликий літак Epic-LT впав на спаржевому полі у неділю пообіді під час наближення до невеликого аеропорту міста Егельсбах в піденно-західній частині країни. На борту було троє людей, включаючи Фільову. Всі вони загинули.Причина катастрофи лишається невідомою. Повідомляється, що приватний літак виконував рейс з Франції.Активи Фільової за оцінкою Forbes складають близько $600 млн, вона входить до п’ятірки найбагатших росіянок, є бенефіціаром і керівником Групи компаній S7 – головного конкурента Аерофлоту.

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