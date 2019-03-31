Одна з найбагатших росіянок загинула внаслідок авіакатастрофи в Німеччині
Сьогодні, 05:50
Голова ради директорів російського авіахолдингу “Група компаній S7” Наталя Фільова загинула в неділю під час катастрофи малого літака, що виконував рейс з Франції в Німеччину.
Про це повідомляє “Європейська правда“.
Агенція отримала підтвердження від російської S7 про те, що пасажиркою літака, який зазнав катастрофи в Німеччині, є саме Фільова.
Невеликий літак Epic-LT впав на спаржевому полі у неділю пообіді під час наближення до невеликого аеропорту міста Егельсбах в піденно-західній частині країни. На борту було троє людей, включаючи Фільову. Всі вони загинули.
Причина катастрофи лишається невідомою. Повідомляється, що приватний літак виконував рейс з Франції.
Активи Фільової за оцінкою Forbes складають близько $600 млн, вона входить до п’ятірки найбагатших росіянок, є бенефіціаром і керівником Групи компаній S7 – головного конкурента Аерофлоту.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє “Європейська правда“.
Агенція отримала підтвердження від російської S7 про те, що пасажиркою літака, який зазнав катастрофи в Німеччині, є саме Фільова.
Невеликий літак Epic-LT впав на спаржевому полі у неділю пообіді під час наближення до невеликого аеропорту міста Егельсбах в піденно-західній частині країни. На борту було троє людей, включаючи Фільову. Всі вони загинули.
Причина катастрофи лишається невідомою. Повідомляється, що приватний літак виконував рейс з Франції.
Активи Фільової за оцінкою Forbes складають близько $600 млн, вона входить до п’ятірки найбагатших росіянок, є бенефіціаром і керівником Групи компаній S7 – головного конкурента Аерофлоту.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Одна з найбагатших росіянок загинула внаслідок авіакатастрофи в Німеччині
Сьогодні, 05:50
Задекларованими доходами Порошенко забезпечує прозоре фінансування кампанії, – речник штабу
Сьогодні, 03:41
За місяць у Рівному народилося три трійні
Сьогодні, 02:36
У Луцьку діти-аутисти виступили на благодійному концерті. ВІДЕО
Сьогодні, 01:29
Назвали лідера виборів в одному з волинських округів. ОФІЦІЙНО
Сьогодні, 00:22