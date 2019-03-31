вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Одна з найбагатших росіянок загинула внаслідок авіакатастрофи в Німеччині

Одна з найбагатших росіянок загинула внаслідок авіакатастрофи в Німеччині
Голова ради директорів російського авіахолдингу “Група компаній S7” Наталя Фільова загинула в неділю під час катастрофи малого літака, що виконував рейс з Франції в Німеччину.

Про це повідомляє “Європейська правда“.

Агенція отримала підтвердження від російської S7 про те, що пасажиркою літака, який зазнав катастрофи в Німеччині, є саме Фільова.

Невеликий літак Epic-LT впав на спаржевому полі у неділю пообіді під час наближення до невеликого аеропорту міста Егельсбах в піденно-західній частині країни. На борту було троє людей, включаючи Фільову. Всі вони загинули.

Причина катастрофи лишається невідомою. Повідомляється, що приватний літак виконував рейс з Франції.

Активи Фільової за оцінкою Forbes складають близько $600 млн, вона входить до п’ятірки найбагатших росіянок, є бенефіціаром і керівником Групи компаній S7 – головного конкурента Аерофлоту.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Наталія Фільова, авіакатастрофа, загибель
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«ВолиньPost» – найпопулярніше інтернет-видання області за результатами березня
Стало відомо, де і ким працює Гунчик
Де і за скільки на Волині придбати лісовий березовий сік. КОНТАКТИ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Одна з найбагатших росіянок загинула внаслідок авіакатастрофи в Німеччині
Сьогодні, 05:50
Задекларованими доходами Порошенко забезпечує прозоре фінансування кампанії, – речник штабу
Сьогодні, 03:41
За місяць у Рівному народилося три трійні
Сьогодні, 02:36
У Луцьку діти-аутисти виступили на благодійному концерті. ВІДЕО
Сьогодні, 01:29
Назвали лідера виборів в одному з волинських округів. ОФІЦІЙНО
Сьогодні, 00:22
Схожі новини
У жахливій аварії в Одесі загинули діти відомих бізнесменів. ВІДЕО У жахливій аварії в Одесі загинули діти відомих бізнесменів. ВІДЕО
25 березень, 10:33
У Кракові стався зсув ґрунту, загинув українець. ФОТО У Кракові стався зсув ґрунту, загинув українець. ФОТО
17 березень, 16:34
В Ефіопії розбився літак з 150 пасажирами В Ефіопії розбився літак з 150 пасажирами
10 березень, 11:48
У Володимирі вшанували пам’ять загиблого захисника. ФОТО У Володимирі вшанували пам’ять загиблого захисника. ФОТО
13 лютий, 14:34
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Одна з найбагатших росіянок загинула внаслідок авіакатастрофи в Німеччині
Сьогодні, 05:50
 0
Задекларованими доходами Порошенко забезпечує прозоре фінансування кампанії, – речник штабу
Сьогодні, 03:41
 0
За місяць у Рівному народилося три трійні
Сьогодні, 02:36
 0
У Луцьку діти-аутисти виступили на благодійному концерті. ВІДЕО
Сьогодні, 01:29
 0
Назвали лідера виборів в одному з волинських округів. ОФІЦІЙНО
Сьогодні, 00:22
 0
Медіа
відео
1/8