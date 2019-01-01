Сморід та сміття в квартирі аж до стелі: лучани нарікають на проблемну сусідку. ФОТО





Про це на платформі Яна Поліщук.



"Ми, жителі другого під'їзд по Проспекту Соборності 37а не можемо проживати у своїх квартирах.



Вже багато років прості жителі не можуть добитись справедливості і допомоги у органів влади. У нашому під'їзді проживають люди з вадами зору, серед них є жителька, яка проживає на 4 поверсі і яка створила у своїй квартирі і у під'їзді сміттєзвалище.



У її квартирі сміттям завалена квартира від підлоги до потолка, вона посеред сміття ходить у туалет і випливає це все на сходову площадку. Ні на які зауваження, прохання, вона не реагує.



Я не можу вам передати сморід, знову наближається літо, це повна антисанітарія. Біля її квартири проживають діти так як і на інших поверхах. У нас часто не працює ліфт і ми з дітьми змушені ходити пішки.



Ця жителька погрожує нам підірвати будинок, і багато інших погроз звучить від неї. ЖЕК невідомо куди тратить наші гроші, у під'їзді неможливо жити, обвалені стіні, прибиральниця відсутня і повна антисанітарія.



Цей сморід іде від 4 по 9 поверх, враження, що труп лежить вже дуже довго. Допоможіть нам, психічно хвора людина з вадами зору не дає нам жити і нормально дихати. Одна надія на Вас", - написала лучанка.



Наразі проблема відкрита, а повідомлення про скаргу надіслано до комунальних підпримств та організацій міста.













Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мешканці будинку, що за адресою прос. Соборності 37а скаржаться на сусідку, яка зносить додому різного роду непотріб та сміття, внаслідок чого в під'їзді неприємний запах.Про це на платформі "Відкрите місто" написала"Ми, жителі другого під'їзд по Проспекту Соборності 37а не можемо проживати у своїх квартирах.Вже багато років прості жителі не можуть добитись справедливості і допомоги у органів влади. У нашому під'їзді проживають люди з вадами зору, серед них є жителька, яка проживає на 4 поверсі і яка створила у своїй квартирі і у під'їзді сміттєзвалище.У її квартирі сміттям завалена квартира від підлоги до потолка, вона посеред сміття ходить у туалет і випливає це все на сходову площадку. Ні на які зауваження, прохання, вона не реагує.Я не можу вам передати сморід, знову наближається літо, це повна антисанітарія. Біля її квартири проживають діти так як і на інших поверхах. У нас часто не працює ліфт і ми з дітьми змушені ходити пішки.Ця жителька погрожує нам підірвати будинок, і багато інших погроз звучить від неї. ЖЕК невідомо куди тратить наші гроші, у під'їзді неможливо жити, обвалені стіні, прибиральниця відсутня і повна антисанітарія.Цей сморід іде від 4 по 9 поверх, враження, що труп лежить вже дуже довго. Допоможіть нам, психічно хвора людина з вадами зору не дає нам жити і нормально дихати. Одна надія на Вас", - написала лучанка.Наразі проблема відкрита, а повідомлення про скаргу надіслано до комунальних підпримств та організацій міста.

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