Сморід та сміття в квартирі аж до стелі: лучани нарікають на проблемну сусідку. ФОТО
Сьогодні, 08:14
Мешканці будинку, що за адресою прос. Соборності 37а скаржаться на сусідку, яка зносить додому різного роду непотріб та сміття, внаслідок чого в під'їзді неприємний запах.
Про це на платформі "Відкрите місто" написала Яна Поліщук.
"Ми, жителі другого під'їзд по Проспекту Соборності 37а не можемо проживати у своїх квартирах.
Вже багато років прості жителі не можуть добитись справедливості і допомоги у органів влади. У нашому під'їзді проживають люди з вадами зору, серед них є жителька, яка проживає на 4 поверсі і яка створила у своїй квартирі і у під'їзді сміттєзвалище.
У її квартирі сміттям завалена квартира від підлоги до потолка, вона посеред сміття ходить у туалет і випливає це все на сходову площадку. Ні на які зауваження, прохання, вона не реагує.
Я не можу вам передати сморід, знову наближається літо, це повна антисанітарія. Біля її квартири проживають діти так як і на інших поверхах. У нас часто не працює ліфт і ми з дітьми змушені ходити пішки.
Ця жителька погрожує нам підірвати будинок, і багато інших погроз звучить від неї. ЖЕК невідомо куди тратить наші гроші, у під'їзді неможливо жити, обвалені стіні, прибиральниця відсутня і повна антисанітарія.
Цей сморід іде від 4 по 9 поверх, враження, що труп лежить вже дуже довго. Допоможіть нам, психічно хвора людина з вадами зору не дає нам жити і нормально дихати. Одна надія на Вас", - написала лучанка.
Наразі проблема відкрита, а повідомлення про скаргу надіслано до комунальних підпримств та організацій міста.
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Про це на платформі "Відкрите місто" написала Яна Поліщук.
"Ми, жителі другого під'їзд по Проспекту Соборності 37а не можемо проживати у своїх квартирах.
Вже багато років прості жителі не можуть добитись справедливості і допомоги у органів влади. У нашому під'їзді проживають люди з вадами зору, серед них є жителька, яка проживає на 4 поверсі і яка створила у своїй квартирі і у під'їзді сміттєзвалище.
У її квартирі сміттям завалена квартира від підлоги до потолка, вона посеред сміття ходить у туалет і випливає це все на сходову площадку. Ні на які зауваження, прохання, вона не реагує.
Я не можу вам передати сморід, знову наближається літо, це повна антисанітарія. Біля її квартири проживають діти так як і на інших поверхах. У нас часто не працює ліфт і ми з дітьми змушені ходити пішки.
Ця жителька погрожує нам підірвати будинок, і багато інших погроз звучить від неї. ЖЕК невідомо куди тратить наші гроші, у під'їзді неможливо жити, обвалені стіні, прибиральниця відсутня і повна антисанітарія.
Цей сморід іде від 4 по 9 поверх, враження, що труп лежить вже дуже довго. Допоможіть нам, психічно хвора людина з вадами зору не дає нам жити і нормально дихати. Одна надія на Вас", - написала лучанка.
Наразі проблема відкрита, а повідомлення про скаргу надіслано до комунальних підпримств та організацій міста.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
І хто вам має допомогти?Ви всі власники спільного майна,а кватрира її власність.Це патова ситуація,співчуваю.
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