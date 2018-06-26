У Луцьку діти-аутисти виступили на благодійному концерті. ВІДЕО

Юлія Поліщук.



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«Вирішили представити таланти наших діток з розладами аутичного спектру, адже вони не тільки славляться тим, що у них є аутизм, але є талановитими, щирими і позитивними Крім того, що наші діти мають виконавчі творчі здібності, в нас ще діють декілька гуртків, з нами працюють волонтери, ліпка з глини, творча майстерність та гурток з малювання", - розповідає голова громадської організації Юлія Поліщук.



Один із учасників концерту - 13-річний Артем Осадчий. Він не розмовляє, зате вміє танцювати і грати ролі у виставах, каже мама хлопця Світлана Осадча.





«Були дуже тяжкі роди, були була в нього спочатку неврологічні проблеми, це саме перше, на що звернули увагу, з 2х місяців більше займалися цим. Коли Артему було 1,5 року з’явилася ще така нехороша хвороба, як епілепсія. Вона була і раніше, але не могли побачити раніше. І це воно ускладнило. І цей діагноз аутизм з’явився під питанням у 2,5 роки були лікарні, реанімації», - розповідає Світлана Осадча.



Подружжя Осадчих виховує чотирьох дітей. Один з малюків має діагноз «аутизм». Нині Артем не розмовляє, але це не заважає йому спілкуватися з братиками, сестричкою та іншими дітьми, каже мама хлопця Світлана Осадча. Єдина донька в сім’ї Осадчих, дев’ятирічна Аня розповідає, як спілкується з братом.



«Якби не Артем, то в мене багато б чого зараз не було. Якби не Артем, то мене зараз взагалі би не було. Артем він не може поприбирати, тому що він аутист, а я можу в себе поприбирати, іграшки теж…і можу ще застелити своє ліжко».



До слова, 2 квітня, у Луцьку відкриють центр для занять з дітьми з аутичним синдромом і інвалідністю.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У благодійному заході в Палаці культури Луцька беруть участь діти-аутисти. Ініціатори події – учасники громадської організації «Янголята», розповідає її керівницяПро це йдеться в сюжеті Суспільного «Вирішили представити таланти наших діток з розладами аутичного спектру, адже вони не тільки славляться тим, що у них є аутизм, але є талановитими, щирими і позитивними Крім того, що наші діти мають виконавчі творчі здібності, в нас ще діють декілька гуртків, з нами працюють волонтери, ліпка з глини, творча майстерність та гурток з малювання", - розповідає голова громадської організаціїОдин із учасників концерту - 13-річний. Він не розмовляє, зате вміє танцювати і грати ролі у виставах, каже мама хлопця«Були дуже тяжкі роди, були була в нього спочатку неврологічні проблеми, це саме перше, на що звернули увагу, з 2х місяців більше займалися цим. Коли Артему було 1,5 року з’явилася ще така нехороша хвороба, як епілепсія. Вона була і раніше, але не могли побачити раніше. І це воно ускладнило. І цей діагноз аутизм з’явився під питанням у 2,5 роки були лікарні, реанімації», - розповідає Світлана Осадча.Подружжя Осадчих виховує чотирьох дітей. Один з малюків має діагноз «аутизм». Нині Артем не розмовляє, але це не заважає йому спілкуватися з братиками, сестричкою та іншими дітьми, каже мама хлопця Світлана Осадча. Єдина донька в сім’ї Осадчих, дев’ятирічнарозповідає, як спілкується з братом.«Якби не Артем, то в мене багато б чого зараз не було. Якби не Артем, то мене зараз взагалі би не було. Артем він не може поприбирати, тому що він аутист, а я можу в себе поприбирати, іграшки теж…і можу ще застелити своє ліжко».До слова, 2 квітня, у Луцьку відкриють центр для занять з дітьми з аутичним синдромом і інвалідністю.

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