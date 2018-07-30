На Волині молодь проти легалізації медичної марихуани. ВІДЕО





Ініціатором ідеї є депутат міської ради Максим Климюк, котрий донедавна очолював молодіжну раду при міськвиконкомі, і завжди підтримував і продовжує підтримувати талановиту та активну молодь. Повідомляє



Як розповіла одна з її претендеток та водночас учасниця відео Іринка Гонтарук, мотивацією зняти такий ролик стала інформація про те, що в Україні хочуть легалізувати медичну марихуану.



"Нас така новина не потішила, більше того, обурила. Тому вирішили висловити свою точку зору і заявити, що ми проти! Усім відомо, що від наркотиків гинуть тисячі людей щохвилини, тому легалізувати їх було б великою помилкою української влади. Із самого початку така ідея з‘явилася в Максима Климюка. Я, без жодних вагань погодилася. Шукати однодумців довго не довелось. Студенти агротехнічного коледжу одразу підтримали і зголосилися стати учасниками цього ролика. Я щиро сподіваюся, що наші старання не будуть даремними, люди почують, задумаються та підтримають нас", - каже дівчина.



30 січня 2019 року на сайті Верховної Ради була зареєстрована петиція з вимогою законодавчо врегулювати доступ пацієнтів до медичного каннабісу. До 12 березня її підписали 25 054 чоловік. Раніше виконувачка обов’язків міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун виступила за легалізацію в нашій країні медичного канабісу.



Петиція вимагає законодавчо врегулювати доступ пацієнтів до препаратів з канабісом при лікуванні хронічного болю, епілепсії, анорексії, посттравматичного синдрому, захворювань імунної системи, артриту і ревматизму, астми, хвороби Альцгеймера, хвороби Паркінсона, хореї Гетінгтона, герпесу, виразок, втрати ваги під час СНІДу, діабетичної нейропатії, різних форм склерозу і багатьох інших важких хвороб.



Медичними вважаються ті сорти марихуани, в яких високим є вміст каннабідола (КБД), а не тетрагидроканнабинола (ТГК). КБД не є психоактивна речовина тому при її вживанні не плутаються думки й не погіршується пам’ять. При цьому КБД підвищує продуктивність, знімає тривогу та полегшує біль.



ТГК – речовина психоактивна, саме від неї з’являється ейфорійний ефект при вживанні, окрім того, вона провокує сухість у роті, з’являються проблеми звиникає пам’яттю, відчуття голоду, сонливість.



Віце-прем’єр міністр України Павло Розенко зазначив, що питання легалізації канабісу в Україні потрібно винести на загальне обговорення за участю правоохоронних органів, і тільки потім приймати рішення.



Він вважає, у його обговоренні повинні брати участь виключно спеціалісти.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Молодь Володимира-Волинського відзняла відеоролик, у якому виступила проти легалізації медичного канабісу в Україні і звернулась до влади із закликом зупинити усі механізми цього процесу у державі.Ініціатором ідеї є депутат міської ради, котрий донедавна очолював молодіжну раду при міськвиконкомі, і завжди підтримував і продовжує підтримувати талановиту та активну молодь. Повідомляє Володимир Медіа Як розповіла одна з її претендеток та водночас учасниця відео, мотивацією зняти такий ролик стала інформація про те, що в Україні хочуть легалізувати медичну марихуану."Нас така новина не потішила, більше того, обурила. Тому вирішили висловити свою точку зору і заявити, що ми проти! Усім відомо, що від наркотиків гинуть тисячі людей щохвилини, тому легалізувати їх було б великою помилкою української влади. Із самого початку така ідея з‘явилася в Максима Климюка. Я, без жодних вагань погодилася. Шукати однодумців довго не довелось. Студенти агротехнічного коледжу одразу підтримали і зголосилися стати учасниками цього ролика. Я щиро сподіваюся, що наші старання не будуть даремними, люди почують, задумаються та підтримають нас", - каже дівчина.30 січня 2019 року на сайті Верховної Ради була зареєстрована петиція з вимогою законодавчо врегулювати доступ пацієнтів до медичного каннабісу. До 12 березня її підписали 25 054 чоловік. Раніше виконувачка обов’язків міністра охорони здоров’я Українивиступила за легалізацію в нашій країні медичного канабісу.Петиція вимагає законодавчо врегулювати доступ пацієнтів до препаратів з канабісом при лікуванні хронічного болю, епілепсії, анорексії, посттравматичного синдрому, захворювань імунної системи, артриту і ревматизму, астми, хвороби Альцгеймера, хвороби Паркінсона, хореї Гетінгтона, герпесу, виразок, втрати ваги під час СНІДу, діабетичної нейропатії, різних форм склерозу і багатьох інших важких хвороб.Медичними вважаються ті сорти марихуани, в яких високим є вміст каннабідола (КБД), а не тетрагидроканнабинола (ТГК). КБД не є психоактивна речовина тому при її вживанні не плутаються думки й не погіршується пам’ять. При цьому КБД підвищує продуктивність, знімає тривогу та полегшує біль.ТГК – речовина психоактивна, саме від неї з’являється ейфорійний ефект при вживанні, окрім того, вона провокує сухість у роті, з’являються проблеми звиникає пам’яттю, відчуття голоду, сонливість.Віце-прем’єр міністр Українизазначив, що питання легалізації канабісу в Україні потрібно винести на загальне обговорення за участю правоохоронних органів, і тільки потім приймати рішення.Він вважає, у його обговоренні повинні брати участь виключно спеціалісти.

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