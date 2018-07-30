На Волині молодь проти легалізації медичної марихуани. ВІДЕО
Сьогодні, 06:33
Молодь Володимира-Волинського відзняла відеоролик, у якому виступила проти легалізації медичного канабісу в Україні і звернулась до влади із закликом зупинити усі механізми цього процесу у державі.
Ініціатором ідеї є депутат міської ради Максим Климюк, котрий донедавна очолював молодіжну раду при міськвиконкомі, і завжди підтримував і продовжує підтримувати талановиту та активну молодь. Повідомляє Володимир Медіа.
Як розповіла одна з її претендеток та водночас учасниця відео Іринка Гонтарук, мотивацією зняти такий ролик стала інформація про те, що в Україні хочуть легалізувати медичну марихуану.
"Нас така новина не потішила, більше того, обурила. Тому вирішили висловити свою точку зору і заявити, що ми проти! Усім відомо, що від наркотиків гинуть тисячі людей щохвилини, тому легалізувати їх було б великою помилкою української влади. Із самого початку така ідея з‘явилася в Максима Климюка. Я, без жодних вагань погодилася. Шукати однодумців довго не довелось. Студенти агротехнічного коледжу одразу підтримали і зголосилися стати учасниками цього ролика. Я щиро сподіваюся, що наші старання не будуть даремними, люди почують, задумаються та підтримають нас", - каже дівчина.
30 січня 2019 року на сайті Верховної Ради була зареєстрована петиція з вимогою законодавчо врегулювати доступ пацієнтів до медичного каннабісу. До 12 березня її підписали 25 054 чоловік. Раніше виконувачка обов’язків міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун виступила за легалізацію в нашій країні медичного канабісу.
Петиція вимагає законодавчо врегулювати доступ пацієнтів до препаратів з канабісом при лікуванні хронічного болю, епілепсії, анорексії, посттравматичного синдрому, захворювань імунної системи, артриту і ревматизму, астми, хвороби Альцгеймера, хвороби Паркінсона, хореї Гетінгтона, герпесу, виразок, втрати ваги під час СНІДу, діабетичної нейропатії, різних форм склерозу і багатьох інших важких хвороб.
Медичними вважаються ті сорти марихуани, в яких високим є вміст каннабідола (КБД), а не тетрагидроканнабинола (ТГК). КБД не є психоактивна речовина тому при її вживанні не плутаються думки й не погіршується пам’ять. При цьому КБД підвищує продуктивність, знімає тривогу та полегшує біль.
ТГК – речовина психоактивна, саме від неї з’являється ейфорійний ефект при вживанні, окрім того, вона провокує сухість у роті, з’являються проблеми звиникає пам’яттю, відчуття голоду, сонливість.
Віце-прем’єр міністр України Павло Розенко зазначив, що питання легалізації канабісу в Україні потрібно винести на загальне обговорення за участю правоохоронних органів, і тільки потім приймати рішення.
Він вважає, у його обговоренні повинні брати участь виключно спеціалісти.
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Ініціатором ідеї є депутат міської ради Максим Климюк, котрий донедавна очолював молодіжну раду при міськвиконкомі, і завжди підтримував і продовжує підтримувати талановиту та активну молодь. Повідомляє Володимир Медіа.
Як розповіла одна з її претендеток та водночас учасниця відео Іринка Гонтарук, мотивацією зняти такий ролик стала інформація про те, що в Україні хочуть легалізувати медичну марихуану.
"Нас така новина не потішила, більше того, обурила. Тому вирішили висловити свою точку зору і заявити, що ми проти! Усім відомо, що від наркотиків гинуть тисячі людей щохвилини, тому легалізувати їх було б великою помилкою української влади. Із самого початку така ідея з‘явилася в Максима Климюка. Я, без жодних вагань погодилася. Шукати однодумців довго не довелось. Студенти агротехнічного коледжу одразу підтримали і зголосилися стати учасниками цього ролика. Я щиро сподіваюся, що наші старання не будуть даремними, люди почують, задумаються та підтримають нас", - каже дівчина.
30 січня 2019 року на сайті Верховної Ради була зареєстрована петиція з вимогою законодавчо врегулювати доступ пацієнтів до медичного каннабісу. До 12 березня її підписали 25 054 чоловік. Раніше виконувачка обов’язків міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун виступила за легалізацію в нашій країні медичного канабісу.
Петиція вимагає законодавчо врегулювати доступ пацієнтів до препаратів з канабісом при лікуванні хронічного болю, епілепсії, анорексії, посттравматичного синдрому, захворювань імунної системи, артриту і ревматизму, астми, хвороби Альцгеймера, хвороби Паркінсона, хореї Гетінгтона, герпесу, виразок, втрати ваги під час СНІДу, діабетичної нейропатії, різних форм склерозу і багатьох інших важких хвороб.
Медичними вважаються ті сорти марихуани, в яких високим є вміст каннабідола (КБД), а не тетрагидроканнабинола (ТГК). КБД не є психоактивна речовина тому при її вживанні не плутаються думки й не погіршується пам’ять. При цьому КБД підвищує продуктивність, знімає тривогу та полегшує біль.
ТГК – речовина психоактивна, саме від неї з’являється ейфорійний ефект при вживанні, окрім того, вона провокує сухість у роті, з’являються проблеми звиникає пам’яттю, відчуття голоду, сонливість.
Віце-прем’єр міністр України Павло Розенко зазначив, що питання легалізації канабісу в Україні потрібно винести на загальне обговорення за участю правоохоронних органів, і тільки потім приймати рішення.
Він вважає, у його обговоренні повинні брати участь виключно спеціалісти.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 2
Від травки ше ніхто не помер)
Ідіоти.
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