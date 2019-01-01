2 квітня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

2 квітня 2019 року відзначають день мучениці Фотини. Вона була самарянкою, з якою Ісус Христос розмовляв біля криниці поблизу міста Сіхарія. Жінка звернула багатьох людей до християнської віри, за що трагічно загинула – її кинули в колодязь. Відтоді віряни почали вірили, що у такої води залишилася душа святої покровительки, і вода, взята з колодязя в цей день лікує від багатьох хворіб.Іменини сьогодні святкують: Микита, Світлана.– Дощ 2 квітня – буде хороший врожай грибів.– Прилетіли 2 квітня шпаки – прийшла справжня весна.– Багато талої води в квітні – багато трави буде в травні.– Вдень 2 квітня спекотно, а вночі приходять холоди – погода найближчим часом буде теплою і ясною.1. Вода цього дня володіє лікувальними властивостями. В народі використовується для лікування хвороб та зняття пристріту.1. Сьогодні не можна багато працювати та виконувати важкі домашні справи.2. У цей день категорично заборонені сварки в сім'ї.3. Не можна починати нові справи або планувати поїздки – це приведе до невдач.