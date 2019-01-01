вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

2 квітня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

2 квітня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
2 квітня 2019 року відзначають день мучениці Фотини. Вона була самарянкою, з якою Ісус Христос розмовляв біля криниці поблизу міста Сіхарія. Жінка звернула багатьох людей до християнської віри, за що трагічно загинула – її кинули в колодязь. Відтоді віряни почали вірили, що у такої води залишилася душа святої покровительки, і вода, взята з колодязя в цей день лікує від багатьох хворіб.

Іменини сьогодні святкують: Микита, Світлана.

Народні прикмети на 2 квітня

– Дощ 2 квітня – буде хороший врожай грибів.

– Прилетіли 2 квітня шпаки – прийшла справжня весна.

– Багато талої води в квітні – багато трави буде в травні.

– Вдень 2 квітня спекотно, а вночі приходять холоди – погода найближчим часом буде теплою і ясною.

Що можна робити 2 квітня

1. Вода цього дня володіє лікувальними властивостями. В народі використовується для лікування хвороб та зняття пристріту.

Що не можна робити 2 квітня

1. Сьогодні не можна багато працювати та виконувати важкі домашні справи.

2. У цей день категорично заборонені сварки в сім'ї.

3. Не можна починати нові справи або планувати поїздки – це приведе до невдач.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: 2 квітня, календар, прикмети
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«ВолиньPost» – найпопулярніше інтернет-видання області за результатами березня
Стало відомо, де і ким працює Гунчик
Де і за скільки на Волині придбати лісовий березовий сік. КОНТАКТИ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Як MONATIK відсвяткував свій день народження
Сьогодні, 09:15
Курс валют у Луцьку на 2 квітня
Сьогодні, 09:05
2 квітня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
Сьогодні, 09:00
Сморід та сміття в квартирі аж до стелі: лучани нарікають на проблемну сусідку. ФОТО
Сьогодні, 08:14
На Волині стартував весняний призов до армії
Сьогодні, 07:16
Схожі новини
24 березня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день 24 березня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
24 березень, 09:32
22 березня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день 22 березня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
22 березень, 09:07
Нести додому вербу і нічого не планувати: що можна і не можна робити 21 березня Нести додому вербу і нічого не планувати: що можна і не можна робити 21 березня
21 березень, 09:03
20 березня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день 20 березня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
20 березень, 09:01
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Справляли нужду і чинили непокору: деталі вечірнього «переполоху» на Набережній у Луцьку
Сьогодні, 09:28
 0
Як MONATIK відсвяткував свій день народження
Сьогодні, 09:15
 0
Курс валют у Луцьку на 2 квітня
Сьогодні, 09:05
 0
2 квітня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
Сьогодні, 09:00
 0
Сморід та сміття в квартирі аж до стелі: лучани нарікають на проблемну сусідку. ФОТО
Сьогодні, 08:14
 0
Медіа
відео
1/8