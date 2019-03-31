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Як MONATIK відсвяткував свій день народження

Як MONATIK відсвяткував свій день народження
Діма Монатік з Луцька 1 квітня відзначив свій день народження – популярному українському співакові виповнилося 33 роки.

Про це повідомляє радіо Максимум.

У свій день народження MONATIK не відпочивав. Артист вирушив до Варшави, де в одному з клубів відбувся його концерт.

На своїй сторінці в Instagram співак опублікування коротке відео після прибуття до Варшави, в якому зачитав швидко вигаданий вірш про свої насичені робочі будні.

"Я так люблю такий ритм, коли ледь все встигаєш", – каже виконавець.


Як повідомляє М2, MONATIK запустив соціальний проект, спрямований на допомогу новонародженим діткам, що з’явилися на світ із вродженими вадами розвитку, і супровід їх в реанімаційному відділенні ІПАГ (Інститут педіатрії, акушерства і гінекології).

— Сьогодні — день мого народження, і я вдячний батькам за те, що подарували життя. За всіх і все, що воно подарувало і дарує мені. Але є сім’ї, у яких найбільш очікуваний перший день народження немовляти починається з поганих новин, — коментує MONATIK. — Зробіть свій день яскравіше, подарувавши світло іншим. Ваша найменша допомога — це величезний подарунок. Нехай #ЖизньПоет!

робити добру справу можна, перейшовши за посиланням: http://tvoya-opora.org/hb

Для більш докладної інформації:

Реквізити: МФО 321842; р/р 26007053000829, Банк Київське ГРУ ПАТ КБ "Приватбанк" м. Київ, Код отримувача (код ЄДРПОУ): 39226810, отримувач БФ "Твоя опора" #WithLoveAndHope

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Теги: музика, MONATIK
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