Справляли нужду і чинили непокору: деталі вечірнього «переполоху» на Набережній у Луцьку. ВІДЕО

Учора, 1 квітня, ввечері у соцмережахта водія, що стояв навколішках і в кайданках. Деталі ж не були відомі.У патрульній поліції області прокоментували ситуацію.Відомо, що 1 квітня, близько 22 години, луцькі патрульні виявили Toyota Land Cruiser на вулиці Набережній з підозрою на нетверезого водія за кермом. Керманич, помітивши службовий автомобіль поліції, пересів на заднє пасажирське сидіння. Його пасажир збоку вийшов і почав справляти природні потреби прямо на автозаправці.Патрульні встановили всі обставини справи і оформили на водія протокол за статтею 130 КУпАП (нетверезий за кермом), а також постанову за статтею 126 КУпАП (не мав належних документів). Тим часом, його товариш зняв номерний знак зі службової автівки та намагався покинути територію, однак був затриманий. На нього у відділі поліції склали протоколи за дрібне хуліганство (стаття 173 КУпАП) та непокору правоохоронцям (стаття 185 КУпАП).