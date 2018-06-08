Справляли нужду і чинили непокору: деталі вечірнього «переполоху» на Набережній у Луцьку. ВІДЕО
Сьогодні, 09:28
Учора, 1 квітня, ввечері у соцмережах повідомили про оточений п’ятьма автомобілями патрульної поліції Land Criseur та водія, що стояв навколішках і в кайданках. Деталі ж не були відомі.
У патрульній поліції області прокоментували ситуацію.
Відомо, що 1 квітня, близько 22 години, луцькі патрульні виявили Toyota Land Cruiser на вулиці Набережній з підозрою на нетверезого водія за кермом. Керманич, помітивши службовий автомобіль поліції, пересів на заднє пасажирське сидіння. Його пасажир збоку вийшов і почав справляти природні потреби прямо на автозаправці.
Патрульні встановили всі обставини справи і оформили на водія протокол за статтею 130 КУпАП (нетверезий за кермом), а також постанову за статтею 126 КУпАП (не мав належних документів). Тим часом, його товариш зняв номерний знак зі службової автівки та намагався покинути територію, однак був затриманий. На нього у відділі поліції склали протоколи за дрібне хуліганство (стаття 173 КУпАП) та непокору правоохоронцям (стаття 185 КУпАП).
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У патрульній поліції області прокоментували ситуацію.
Відомо, що 1 квітня, близько 22 години, луцькі патрульні виявили Toyota Land Cruiser на вулиці Набережній з підозрою на нетверезого водія за кермом. Керманич, помітивши службовий автомобіль поліції, пересів на заднє пасажирське сидіння. Його пасажир збоку вийшов і почав справляти природні потреби прямо на автозаправці.
Патрульні встановили всі обставини справи і оформили на водія протокол за статтею 130 КУпАП (нетверезий за кермом), а також постанову за статтею 126 КУпАП (не мав належних документів). Тим часом, його товариш зняв номерний знак зі службової автівки та намагався покинути територію, однак був затриманий. На нього у відділі поліції склали протоколи за дрібне хуліганство (стаття 173 КУпАП) та непокору правоохоронцям (стаття 185 КУпАП).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 4
команда ЗЕ святкувала...
Це була команда пе. Вони запивали траур.
це патриоти майдана помитив территорию це вже його свята майданська земля типовий рагуль риголюционер гиднюк.а писюн жовто блакитний писяе тризубом чи е наколка РОШЕН Наш
Всі ці "крутелі" на лендкрузерах спочатку бухають, а потім починають сц#ти, побачивши поліцію
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