вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Справляли нужду і чинили непокору: деталі вечірнього «переполоху» на Набережній у Луцьку. ВІДЕО

Справляли нужду і чинили непокору: деталі вечірнього «переполоху» на Набережній у Луцьку. ВІДЕО
Учора, 1 квітня, ввечері у соцмережах повідомили про оточений п’ятьма автомобілями патрульної поліції Land Criseur та водія, що стояв навколішках і в кайданках. Деталі ж не були відомі.

У патрульній поліції області прокоментували ситуацію.

Відомо, що 1 квітня, близько 22 години, луцькі патрульні виявили Toyota Land Cruiser на вулиці Набережній з підозрою на нетверезого водія за кермом. Керманич, помітивши службовий автомобіль поліції, пересів на заднє пасажирське сидіння. Його пасажир збоку вийшов і почав справляти природні потреби прямо на автозаправці.

Патрульні встановили всі обставини справи і оформили на водія протокол за статтею 130 КУпАП (нетверезий за кермом), а також постанову за статтею 126 КУпАП (не мав належних документів). Тим часом, його товариш зняв номерний знак зі службової автівки та намагався покинути територію, однак був затриманий. На нього у відділі поліції склали протоколи за дрібне хуліганство (стаття 173 КУпАП) та непокору правоохоронцям (стаття 185 КУпАП).


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Набережна, Луцьк, Toyota Land Cruiser, поліція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 4
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
команда ЗЕ святкувала...
Відповісти
Це була команда пе. Вони запивали траур.
Відповісти
це патриоти майдана помитив территорию це вже його свята майданська земля типовий рагуль риголюционер гиднюк.а писюн жовто блакитний писяе тризубом чи е наколка РОШЕН Наш
Відповісти
Всі ці "крутелі" на лендкрузерах спочатку бухають, а потім починають сц#ти, побачивши поліцію
Відповісти
Вибір редактора
«ВолиньPost» – найпопулярніше інтернет-видання області за результатами березня
Стало відомо, де і ким працює Гунчик
Де і за скільки на Волині придбати лісовий березовий сік. КОНТАКТИ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку перекрили вулицю
Сьогодні, 09:44
З психіатричної лікарні в Липинах втік пацієнт
Сьогодні, 09:33
Справляли нужду і чинили непокору: деталі вечірнього «переполоху» на Набережній у Луцьку. ВІДЕО
Сьогодні, 09:28
Як MONATIK відсвяткував свій день народження
Сьогодні, 09:15
Курс валют у Луцьку на 2 квітня
Сьогодні, 09:05
Схожі новини
Спіймали на гарячому: у Луцьку затримали чоловіка, який обкрадав автівки. ФОТО Спіймали на гарячому: у Луцьку затримали чоловіка, який обкрадав автівки. ФОТО
08 червень, 2018, 11:11
На колінах і в кайданках: у Луцьку поліція оточила водія Land Cruiser, - соцмережі На колінах і в кайданках: у Луцьку поліція оточила водія Land Cruiser, - соцмережі
01 квітень, 23:40
У Луцьку поліція розшукує власників викрадених речей. ФОТО У Луцьку поліція розшукує власників викрадених речей. ФОТО
15 березень, 15:18
Учні луцької гімназії тепер «світлодіти». ФОТО Учні луцької гімназії тепер «світлодіти». ФОТО
14 березень, 19:16
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Нові правила медобслуговування: чи можна потрапити до лікаря без декларації. ВІДЕО
Сьогодні, 11:00
 0
Волинські громади багатіють через власників елітних авто
Сьогодні, 10:58
 0
НЕшвидка допомога: на Волині медики 10 разів за день спізнилися до хворих через бездоріжжя
Сьогодні, 10:30
 0
Волинські медики везли одноденне маля з вадою серця в київську лікарню
Сьогодні, 10:26
 0
Водій, який збив велосипедиста на Волині, був п'яним
Сьогодні, 10:12
 0
Медіа
відео
1/8