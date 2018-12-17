На Волині чоловік хотів задарма випити і закусити, обікравши супермаркет
Сьогодні, 09:45
У Ковелі учора, 1 квітня, затримали 39-річного крадія, який хотів і випити, і закусити на дурняк.
Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Волині.
Поліцейські отримали повідомлення про крадіжку з супермаркету.
Коньяк, шоколадки і вафлі на суму понад 400 гривень намагався винести громадянин з закладу.
Встановили, що той - раніше судимий за крадіжку, вчинену в особливо великих розмірах або організованою групою.
Тепер йому знову загрожує кримінальна відповідальність.
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Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Волині.
Поліцейські отримали повідомлення про крадіжку з супермаркету.
Коньяк, шоколадки і вафлі на суму понад 400 гривень намагався винести громадянин з закладу.
Встановили, що той - раніше судимий за крадіжку, вчинену в особливо великих розмірах або організованою групою.
Тепер йому знову загрожує кримінальна відповідальність.
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