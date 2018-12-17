На Волині чоловік хотів задарма випити і закусити, обікравши супермаркет

У Ковелі учора, 1 квітня, затримали 39-річного крадія, який хотів і випити, і закусити на дурняк.Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Волині.Поліцейські отримали повідомлення про крадіжку з супермаркету.Коньяк, шоколадки і вафлі на суму понад 400 гривень намагався винести громадянин з закладу.Встановили, що той - раніше судимий за крадіжку, вчинену в особливо великих розмірах або організованою групою.Тепер йому знову загрожує кримінальна відповідальність.