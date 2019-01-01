У «Суперновій» продають стильний офіс із ремонтом. ФОТО*
Сьогодні, 10:10
Будівельна компанія «Інвестор» продає комерційне приміщення, що знаходиться у житловому комплексі «Супернова» у Луцьку.
Про це повідомляє видання "Перший".
Як облаштований офіс?
Площа - 65,4 квадратних метрів, знаходиться на першому поверсі.
Тут є два окремих кабінети. При вході – ніша, де можна розмістити ресепшн. Також повністю облаштований санвузол. Є кухня із барною стійкою.
У приміщенні вже зроблений сучасний стильний ремонт: пофарбовані стіни, є освітлення. У одній із кімнат на підлозі – ламінат, у інших – плитка.
Також є автономне опалення.
Вартість одного квадратного метра – 19 000 гривень.
Де він знаходиться?
У житловому комплексі «Супернова» у районі вулиць Потебні та Львівської. Тут доволі тихо та спокійно, поруч ботанічний сад та річка Стир. Втім, розміщення зручне, оскільки доїхати до центру Луцька можна за 10 хвилин власною автівкою.
У «Суперновій» буде понад 750 квартир. Орієнтовна кількість мешканців житлового комплексу – 2 тисячі людей.
Як придбати цей офіс?
За детальною інформацією звертайтеся за телефонами:
096 030 20 10
095 030 20 10
або за адресою:
вул. Цегельна, 28, м. Луцьк
вул. Коперника, 13 в, м. Луцьк
Facebook: facebook.com/investorlutsk/
Instagram: bud.investor
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Про це повідомляє видання "Перший".
Як облаштований офіс?
Площа - 65,4 квадратних метрів, знаходиться на першому поверсі.
Тут є два окремих кабінети. При вході – ніша, де можна розмістити ресепшн. Також повністю облаштований санвузол. Є кухня із барною стійкою.
У приміщенні вже зроблений сучасний стильний ремонт: пофарбовані стіни, є освітлення. У одній із кімнат на підлозі – ламінат, у інших – плитка.
Також є автономне опалення.
Вартість одного квадратного метра – 19 000 гривень.
Де він знаходиться?
У житловому комплексі «Супернова» у районі вулиць Потебні та Львівської. Тут доволі тихо та спокійно, поруч ботанічний сад та річка Стир. Втім, розміщення зручне, оскільки доїхати до центру Луцька можна за 10 хвилин власною автівкою.
У «Суперновій» буде понад 750 квартир. Орієнтовна кількість мешканців житлового комплексу – 2 тисячі людей.
Як придбати цей офіс?
За детальною інформацією звертайтеся за телефонами:
096 030 20 10
095 030 20 10
або за адресою:
вул. Цегельна, 28, м. Луцьк
вул. Коперника, 13 в, м. Луцьк
Facebook: facebook.com/investorlutsk/
Instagram: bud.investor
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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