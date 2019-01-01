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У «Суперновій» продають стильний офіс із ремонтом. ФОТО*

У «Суперновій» продають стильний офіс із ремонтом. ФОТО*
Будівельна компанія «Інвестор» продає комерційне приміщення, що знаходиться у житловому комплексі «Супернова» у Луцьку.

Про це повідомляє видання "Перший".

Як облаштований офіс?

Площа - 65,4 квадратних метрів, знаходиться на першому поверсі.

Тут є два окремих кабінети. При вході – ніша, де можна розмістити ресепшн. Також повністю облаштований санвузол. Є кухня із барною стійкою.

У «Суперновій» продають стильний офіс із ремонтом. ФОТО*


У приміщенні вже зроблений сучасний стильний ремонт: пофарбовані стіни, є освітлення. У одній із кімнат на підлозі – ламінат, у інших – плитка.

Також є автономне опалення.

Вартість одного квадратного метра – 19 000 гривень.

Де він знаходиться?

У житловому комплексі «Супернова» у районі вулиць Потебні та Львівської. Тут доволі тихо та спокійно, поруч ботанічний сад та річка Стир. Втім, розміщення зручне, оскільки доїхати до центру Луцька можна за 10 хвилин власною автівкою.

У «Суперновій» продають стильний офіс із ремонтом. ФОТО*


У «Суперновій» буде понад 750 квартир. Орієнтовна кількість мешканців житлового комплексу – 2 тисячі людей.

Як придбати цей офіс?

За детальною інформацією звертайтеся за телефонами:

096 030 20 10
095 030 20 10

або за адресою:

вул. Цегельна, 28, м. Луцьк

вул. Коперника, 13 в, м. Луцьк

Facebook: facebook.com/investorlutsk/

Instagram: bud.investor



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Теги: Супернова, Інвестор, офіс
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