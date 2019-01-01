У «Суперновій» продають стильний офіс із ремонтом. ФОТО*





Про це повідомляє видання "



Як облаштований офіс?



Площа - 65,4 квадратних метрів, знаходиться на першому поверсі.



Тут є два окремих кабінети. При вході – ніша, де можна розмістити ресепшн. Також повністю облаштований санвузол. Є кухня із барною стійкою.







У приміщенні вже зроблений сучасний стильний ремонт: пофарбовані стіни, є освітлення. У одній із кімнат на підлозі – ламінат, у інших – плитка.



Також є автономне опалення.



Вартість одного квадратного метра – 19 000 гривень.



Де він знаходиться?



У житловому комплексі «Супернова» у районі вулиць Потебні та Львівської. Тут доволі тихо та спокійно, поруч ботанічний сад та річка Стир. Втім, розміщення зручне, оскільки доїхати до центру Луцька можна за 10 хвилин власною автівкою.







У «Суперновій» буде понад 750 квартир. Орієнтовна кількість мешканців житлового комплексу – 2 тисячі людей.



Як придбати цей офіс?



За детальною інформацією звертайтеся за телефонами:



096 030 20 10

095 030 20 10



або за адресою:



вул. Цегельна, 28, м. Луцьк



вул. Коперника, 13 в, м. Луцьк



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Будівельна компанія «Інвестор» продає комерційне приміщення, що знаходиться у житловому комплексі «Супернова» у Луцьку.Про це повідомляє видання " Перший ".Площа - 65,4 квадратних метрів, знаходиться на першому поверсі.Тут є два окремих кабінети. При вході – ніша, де можна розмістити ресепшн. Також повністю облаштований санвузол. Є кухня із барною стійкою.У приміщенні вже зроблений сучасний стильний ремонт: пофарбовані стіни, є освітлення. У одній із кімнат на підлозі – ламінат, у інших – плитка.Також є автономне опалення.Вартість одного квадратного метра – 19 000 гривень.У житловому комплексі «Супернова» у районі вулиць Потебні та Львівської. Тут доволі тихо та спокійно, поруч ботанічний сад та річка Стир. Втім, розміщення зручне, оскільки доїхати до центру Луцька можна за 10 хвилин власною автівкою.У «Суперновій» буде понад 750 квартир. Орієнтовна кількість мешканців житлового комплексу – 2 тисячі людей.За детальною інформацією звертайтеся за телефонами:096 030 20 10095 030 20 10або за адресою:вул. Цегельна, 28, м. Луцьквул. Коперника, 13 в, м. ЛуцькFacebook: facebook.com/investorlutsk/ Instagram: bud.investor

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