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У Луцьку затримали чоловіка з купою крадених речей

У Луцьку затримали чоловіка з купою крадених речей
У Луцьку патрульні затримали авто з арсеналом крадених речей.

Іцидент трапився проспекті Соборності у ніч на 2 квітня, - пише патрульна поліція Волинської області.

Обстеживши територію, поліцейські виявили відчинений ВАЗ з різними підозрілими предметами в ньому: мобільні телефони, велосипед, відмички, пилосос, компресори тощо.

«Більше години ми опитували всіх людей, які перебували неподалік, однак ніхто не підтверджував причетність до транспортного засобу», - розповів інспектор патрульної поліції Волині Тарас.

Згодом, патрульні виявили особу, яка почала нервувати при появі поліцейських і згодом визнала, що автомобіль його.

Походження речей всередині громадянин не міг пояснити. Оскільки все це викликало підозру, чоловіка доставили до відділку поліції та передали слідчому.

Згодом встановили, що велосипед всередині перебував в орієнтуванні як викрадений. Автомобіль поліцейські вилучили.

Наразі тривають слідчі дії.

У Луцьку затримали чоловіка з купою крадених речей
У Луцьку затримали чоловіка з купою крадених речей
У Луцьку затримали чоловіка з купою крадених речей

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Теги: крадіжка, речі, ВАЗ, Луцьк
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