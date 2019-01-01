У Луцьку затримали чоловіка з купою крадених речей

У Луцьку патрульні затримали авто з арсеналом крадених речей.Іцидент трапився проспекті Соборності у ніч на 2 квітня, - пише патрульна поліція Волинської області.Обстеживши територію, поліцейські виявили відчинений ВАЗ з різними підозрілими предметами в ньому: мобільні телефони, велосипед, відмички, пилосос, компресори тощо.«Більше години ми опитували всіх людей, які перебували неподалік, однак ніхто не підтверджував причетність до транспортного засобу», - розповів інспектор патрульної поліції ВолиніЗгодом, патрульні виявили особу, яка почала нервувати при появі поліцейських і згодом визнала, що автомобіль його.Походження речей всередині громадянин не міг пояснити. Оскільки все це викликало підозру, чоловіка доставили до відділку поліції та передали слідчому.Згодом встановили, що велосипед всередині перебував в орієнтуванні як викрадений. Автомобіль поліцейські вилучили.Наразі тривають слідчі дії.