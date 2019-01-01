Де у Луцьку та на Волині не буде світла 3 квітня

На Волині 3 квітня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.1. 09:00-17:00с. Красностав, вул.: Прифермська, Ставкова1.с.Пірванче09:00-17:00 ФГ "Волиньагроком" КЗСФГ "Волиньагроком" Складські приміщенняФГ "Волиньагроком" Тракторна бригадаФГ "Волиньагроком" Свинарник 1Селянське фермерське господарствоКравчука С.Є. ТелятникФГ "Волиньагроком" Свинарник 2Міщук М.Г. Пункт технічного обслуговуванняФГ "Волиньагроком" БашняСелянське фермерське господарствоКравчука С.Є. ГаражЦерква с. Пірванче:вул. Весняна, 12. ПЛ-0,4 кВ від КТП № 538с.Сільце 09:00-17:00 Підприємство "Укрпошта" поштове відділенняПАТ"Укртелеком" АТСДім молитви Дім молитвиФОП Ярема Г.Т МагазинПобут с. Сільце:вул. ЛьвівськаЦегівська сільська рада КлубФОП Органістий В.Є магазинЦегівська сільська рада Дитячий садок с. Сільце:вул. Шкільна,вул. Центральна1. КТП-127 кап.ремонт10:00-17:00 с.Риковичі вул.Л.Українки, Зелена, Шевченка2. ПЛ-04кв Л-2 від КТП-196 чистка траси 10:00-17:00 ТзОВ Пятидніс.Волиця1. 09:30 – 17:00с.Гута Камінська, вул.Центральна.1. 10:00-17:00ТзОВ «Панхім»Філія «Луцький райавтодор»ПВП «Едгард»ФОП Калінін С.В.ФОП ЛучицькийФОП Панасюк О.І.Житловий масив «Веселковий»Житловий масив «Надстиря»Житловий масив «Липневий»Житловий масив «Світлий» с. Рованці вул. Енергетична, Хутірська, Новоукраїнська, Жасмінова, Спокійна, Третя Об’їздна, пров. Каштановий, Оксамитовий1. ПЛ 04кВ КТП-477 9:00-17:00 с.Забужжя2. ПЛ 10кВ Л 85-03 9:00-17:00 Магазин, ФАП,Клуб, с.Ладинь Мосир,школа с.Мосир, Бригада с.Мосир, Цех переробки деревини с.Мосир, КЗС с.Ладинь с.Ладинь, Мосир1.10:00-17:00 ДП "Городоцьке лісове господарство" лісництво, Маневицьке споживче товариство магазин, церква, дім молитви, Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта" відділення с. Лишнівка, вул. Лісна, Широка, Молодіжна2. ПЛ 0,4 кВ від КТП №92 10:00-17:00 Цмінівська сільська рада, дитячий садок, будинок культури, аптека с. Цміни, вул. Радянська, Садова.1. ПЛ-0,4 кВ Л-1, Л-2 КТП-128 09:00-17:00 Насосна, ФОП Козел І.С. сел.Благодатневул.Лопатіна, 1-14вул.Перемоги, 1-7вул.Шахтарська, 7-9вул.Б.Хмельницькоговул.Пархоменка, 3-6вул.Незалежності, 1-71. ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-363 9:00-17:00 Відділ культури Рожищенської РДА (центр молоді) м.Рожище, вул.Незалежності, 61,67, вул.Шевченка,82. ПЛ-0,4 кВ від КТП-243 9:00-17:00 м.Рожище, вул.Шевченка, 2-56, вул.Незалежності, 65, 69, 713. ПЛ-0,4 кВ від КТП-366 9:00-17:00 Овочесховище (м.Рожище, вул.Гранична) м.Рожище, вул.Гранична, 1-28, 28-83(парні), Трудова4. ПЛ-0,4 кВ від КТП-52 9:00-17:00 Млин, пекарня, храм, КЗ "Рож. район. ЦПМСД", школа, ковбасний цех, магазин с.Сокіл, вул.Незалежності, Озерна, Тиха, Червоного Хреста5. ПЛ-0,4 кВ від КТП-37 9:00-17:00 с.Мирославка6. ПЛ-0,4 кВ від КТП-38 9:00-17:00 с.Забара7. ПЛ-0,4 кВ від КТП-11 9:00-17:00 с.Залісці, вул. Молодіжна, Перемоги8. ПЛ-0,4 кВ від КТП-169 9:00-17:00 с.Квітневе, вул.Польова, Квітнева, Молодіжна, Миру, Садова9. ПЛ-10 кВ 69-02 9:00-17:00 смт.Дубище (повністю) смт. Дубище (повністю)10. ПЛ-0,4 кВ від КТП-368 9:00-17:00 ГРП-2 с.Любче вул. Тиха11. ПЛ-0,4 кВ від КТП-220 9:00-17:00 с.Любче млин, картоплесховище, СКЗ12. ПЛ-0,4 кВ від КТП-220 9:00-17:00 с.Любче магазин, зернотік с.Любче,вул.Молодіжна, Ковельська, Зелена, Садова, А.Савчук13. ПЛ-10 кВ Л71-05 9:00-17:00 с.Любче, с.Козин, с.Рудка-Козинська (повністю) с.Любче, с.Козин, с.Рудка-Козинська (повністю)1. 10:00-16:40 ТзОВ «Заповіт Новий» - тр.бригада, школа, ТРСТ-магазин, ФАП, молитовний будинок, Романюк Л.Б.- торговий кіоск с.Овлочин, Крать,2 ПЛ-0,4 кВКТП-258 10:00-16:00ФОП Подсадна- магазин, с.м.т.Луків вул.Шевченка, Миру, Лисинка, Спокійна, пр.Західний