Де у Луцьку та на Волині не буде світла 3 квітня
Сьогодні, 19:00
На Волині 3 квітня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Володимир-Волинський район
1. 09:00-17:00
с. Красностав, вул.: Прифермська, Ставкова
Горохівський район
1.
с.Пірванче
09:00-17:00 ФГ "Волиньагроком" КЗС
ФГ "Волиньагроком" Складські приміщення
ФГ "Волиньагроком" Тракторна бригада
ФГ "Волиньагроком" Свинарник 1
Селянське фермерське господарство
Кравчука С.Є. Телятник
ФГ "Волиньагроком" Свинарник 2
Міщук М.Г. Пункт технічного обслуговування
ФГ "Волиньагроком" Башня
Селянське фермерське господарство
Кравчука С.Є. Гараж
Церква с. Пірванче:
вул. Весняна, 1
2. ПЛ-0,4 кВ від КТП № 538
с.Сільце 09:00-17:00 Підприємство "Укрпошта" поштове відділення
ПАТ"Укртелеком" АТС
Дім молитви Дім молитви
ФОП Ярема Г.Т Магазин
Побут с. Сільце:
вул. Львівська
Цегівська сільська рада Клуб
ФОП Органістий В.Є магазин
Цегівська сільська рада Дитячий садок с. Сільце:
вул. Шкільна,
вул. Центральна
Іваничівський район
1. КТП-127 кап.ремонт
10:00-17:00 с.Риковичі вул.Л.Українки, Зелена, Шевченка
2. ПЛ-04кв Л-2 від КТП-196 чистка траси 10:00-17:00 ТзОВ Пятидні
с.Волиця
Камінь-Каширський район
1. 09:30 – 17:00
с.Гута Камінська, вул.Центральна.
Луцький район
1. 10:00-17:00
ТзОВ «Панхім»
Філія «Луцький райавтодор»
ПВП «Едгард»
ФОП Калінін С.В.
ФОП Лучицький
ФОП Панасюк О.І.
Житловий масив «Веселковий»
Житловий масив «Надстиря»
Житловий масив «Липневий»
Житловий масив «Світлий» с. Рованці вул. Енергетична, Хутірська, Новоукраїнська, Жасмінова, Спокійна, Третя Об’їздна, пров. Каштановий, Оксамитовий
Любомльський та Шацький райони
1. ПЛ 04кВ КТП-477 9:00-17:00 с.Забужжя
2. ПЛ 10кВ Л 85-03 9:00-17:00 Магазин, ФАП,Клуб, с.Ладинь Мосир,
школа с.Мосир, Бригада с.Мосир, Цех переробки деревини с.Мосир, КЗС с.Ладинь с.Ладинь, Мосир
Маневицький район
1.10:00-17:00 ДП "Городоцьке лісове господарство" лісництво, Маневицьке споживче товариство магазин, церква, дім молитви, Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта" відділення с. Лишнівка, вул. Лісна, Широка, Молодіжна
2. ПЛ 0,4 кВ від КТП №92 10:00-17:00 Цмінівська сільська рада, дитячий садок, будинок культури, аптека с. Цміни, вул. Радянська, Садова.
місто Нововолинськ
1. ПЛ-0,4 кВ Л-1, Л-2 КТП-128 09:00-17:00 Насосна, ФОП Козел І.С. сел.Благодатне
вул.Лопатіна, 1-14
вул.Перемоги, 1-7
вул.Шахтарська, 7-9
вул.Б.Хмельницького
вул.Пархоменка, 3-6
вул.Незалежності, 1-7
Рожищенський район
1. ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-363 9:00-17:00 Відділ культури Рожищенської РДА (центр молоді) м.Рожище, вул.Незалежності, 61,67, вул.Шевченка,8
2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-243 9:00-17:00 м.Рожище, вул.Шевченка, 2-56, вул.Незалежності, 65, 69, 71
3. ПЛ-0,4 кВ від КТП-366 9:00-17:00 Овочесховище (м.Рожище, вул.Гранична) м.Рожище, вул.Гранична, 1-28, 28-83(парні), Трудова
4. ПЛ-0,4 кВ від КТП-52 9:00-17:00 Млин, пекарня, храм, КЗ "Рож. район. ЦПМСД", школа, ковбасний цех, магазин с.Сокіл, вул.Незалежності, Озерна, Тиха, Червоного Хреста
5. ПЛ-0,4 кВ від КТП-37 9:00-17:00 с.Мирославка
6. ПЛ-0,4 кВ від КТП-38 9:00-17:00 с.Забара
7. ПЛ-0,4 кВ від КТП-11 9:00-17:00 с.Залісці, вул. Молодіжна, Перемоги
8. ПЛ-0,4 кВ від КТП-169 9:00-17:00 с.Квітневе, вул.Польова, Квітнева, Молодіжна, Миру, Садова
9. ПЛ-10 кВ 69-02 9:00-17:00 смт.Дубище (повністю) смт. Дубище (повністю)
10. ПЛ-0,4 кВ від КТП-368 9:00-17:00 ГРП-2 с.Любче вул. Тиха
11. ПЛ-0,4 кВ від КТП-220 9:00-17:00 с.Любче млин, картоплесховище, СКЗ
12. ПЛ-0,4 кВ від КТП-220 9:00-17:00 с.Любче магазин, зернотік с.Любче,вул.Молодіжна, Ковельська, Зелена, Садова, А.Савчук
13. ПЛ-10 кВ Л71-05 9:00-17:00 с.Любче, с.Козин, с.Рудка-Козинська (повністю) с.Любче, с.Козин, с.Рудка-Козинська (повністю)
Турійський район
1. 10:00-16:40 ТзОВ «Заповіт Новий» - тр.бригада, школа, ТРСТ-магазин, ФАП, молитовний будинок, Романюк Л.Б.- торговий кіоск с.Овлочин, Крать,
2 ПЛ-0,4 кВ
КТП-258 10:00-16:00
ФОП Подсадна- магазин, с.м.т.Луків вул.Шевченка, Миру, Лисинка, Спокійна, пр.Західний
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Володимир-Волинський район
1. 09:00-17:00
с. Красностав, вул.: Прифермська, Ставкова
Горохівський район
1.
с.Пірванче
09:00-17:00 ФГ "Волиньагроком" КЗС
ФГ "Волиньагроком" Складські приміщення
ФГ "Волиньагроком" Тракторна бригада
ФГ "Волиньагроком" Свинарник 1
Селянське фермерське господарство
Кравчука С.Є. Телятник
ФГ "Волиньагроком" Свинарник 2
Міщук М.Г. Пункт технічного обслуговування
ФГ "Волиньагроком" Башня
Селянське фермерське господарство
Кравчука С.Є. Гараж
Церква с. Пірванче:
вул. Весняна, 1
2. ПЛ-0,4 кВ від КТП № 538
с.Сільце 09:00-17:00 Підприємство "Укрпошта" поштове відділення
ПАТ"Укртелеком" АТС
Дім молитви Дім молитви
ФОП Ярема Г.Т Магазин
Побут с. Сільце:
вул. Львівська
Цегівська сільська рада Клуб
ФОП Органістий В.Є магазин
Цегівська сільська рада Дитячий садок с. Сільце:
вул. Шкільна,
вул. Центральна
Іваничівський район
1. КТП-127 кап.ремонт
10:00-17:00 с.Риковичі вул.Л.Українки, Зелена, Шевченка
2. ПЛ-04кв Л-2 від КТП-196 чистка траси 10:00-17:00 ТзОВ Пятидні
с.Волиця
Камінь-Каширський район
1. 09:30 – 17:00
с.Гута Камінська, вул.Центральна.
Луцький район
1. 10:00-17:00
ТзОВ «Панхім»
Філія «Луцький райавтодор»
ПВП «Едгард»
ФОП Калінін С.В.
ФОП Лучицький
ФОП Панасюк О.І.
Житловий масив «Веселковий»
Житловий масив «Надстиря»
Житловий масив «Липневий»
Житловий масив «Світлий» с. Рованці вул. Енергетична, Хутірська, Новоукраїнська, Жасмінова, Спокійна, Третя Об’їздна, пров. Каштановий, Оксамитовий
Любомльський та Шацький райони
1. ПЛ 04кВ КТП-477 9:00-17:00 с.Забужжя
2. ПЛ 10кВ Л 85-03 9:00-17:00 Магазин, ФАП,Клуб, с.Ладинь Мосир,
школа с.Мосир, Бригада с.Мосир, Цех переробки деревини с.Мосир, КЗС с.Ладинь с.Ладинь, Мосир
Маневицький район
1.10:00-17:00 ДП "Городоцьке лісове господарство" лісництво, Маневицьке споживче товариство магазин, церква, дім молитви, Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта" відділення с. Лишнівка, вул. Лісна, Широка, Молодіжна
2. ПЛ 0,4 кВ від КТП №92 10:00-17:00 Цмінівська сільська рада, дитячий садок, будинок культури, аптека с. Цміни, вул. Радянська, Садова.
місто Нововолинськ
1. ПЛ-0,4 кВ Л-1, Л-2 КТП-128 09:00-17:00 Насосна, ФОП Козел І.С. сел.Благодатне
вул.Лопатіна, 1-14
вул.Перемоги, 1-7
вул.Шахтарська, 7-9
вул.Б.Хмельницького
вул.Пархоменка, 3-6
вул.Незалежності, 1-7
Рожищенський район
1. ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-363 9:00-17:00 Відділ культури Рожищенської РДА (центр молоді) м.Рожище, вул.Незалежності, 61,67, вул.Шевченка,8
2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-243 9:00-17:00 м.Рожище, вул.Шевченка, 2-56, вул.Незалежності, 65, 69, 71
3. ПЛ-0,4 кВ від КТП-366 9:00-17:00 Овочесховище (м.Рожище, вул.Гранична) м.Рожище, вул.Гранична, 1-28, 28-83(парні), Трудова
4. ПЛ-0,4 кВ від КТП-52 9:00-17:00 Млин, пекарня, храм, КЗ "Рож. район. ЦПМСД", школа, ковбасний цех, магазин с.Сокіл, вул.Незалежності, Озерна, Тиха, Червоного Хреста
5. ПЛ-0,4 кВ від КТП-37 9:00-17:00 с.Мирославка
6. ПЛ-0,4 кВ від КТП-38 9:00-17:00 с.Забара
7. ПЛ-0,4 кВ від КТП-11 9:00-17:00 с.Залісці, вул. Молодіжна, Перемоги
8. ПЛ-0,4 кВ від КТП-169 9:00-17:00 с.Квітневе, вул.Польова, Квітнева, Молодіжна, Миру, Садова
9. ПЛ-10 кВ 69-02 9:00-17:00 смт.Дубище (повністю) смт. Дубище (повністю)
10. ПЛ-0,4 кВ від КТП-368 9:00-17:00 ГРП-2 с.Любче вул. Тиха
11. ПЛ-0,4 кВ від КТП-220 9:00-17:00 с.Любче млин, картоплесховище, СКЗ
12. ПЛ-0,4 кВ від КТП-220 9:00-17:00 с.Любче магазин, зернотік с.Любче,вул.Молодіжна, Ковельська, Зелена, Садова, А.Савчук
13. ПЛ-10 кВ Л71-05 9:00-17:00 с.Любче, с.Козин, с.Рудка-Козинська (повністю) с.Любче, с.Козин, с.Рудка-Козинська (повністю)
Турійський район
1. 10:00-16:40 ТзОВ «Заповіт Новий» - тр.бригада, школа, ТРСТ-магазин, ФАП, молитовний будинок, Романюк Л.Б.- торговий кіоск с.Овлочин, Крать,
2 ПЛ-0,4 кВ
КТП-258 10:00-16:00
ФОП Подсадна- магазин, с.м.т.Луків вул.Шевченка, Миру, Лисинка, Спокійна, пр.Західний
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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