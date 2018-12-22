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Волинські громади багатіють через власників елітних авто

Волинські громади багатіють через власників елітних авто
Протягом першого кварталу 2019 року власники вартісних автомобілів сплатили до місцевих бюджетів 779,3 тисячі гривень транспортного податку. Це на 418,8 тисячі гривень більше проти аналогічного періоду торік.

Про це інформує управління моніторингу доходів та обліково-звітних систем ГУ ДФС у Волинській області.

Таким чином, за підсумками першого кварталу поточного року сума отриманих місцевими бюджетами коштів від оподаткування елітних транспортних засобів перевищила минулорічні показники майже вдвічі.

Нагадаємо, що транспортний податок входить до складу податку на майно. Об’єктом оподаткування транспортним податком є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п'яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (у 2019 році – понад 1,56 млн гривень).

Ставка транспортного податку становить 25 тисяч гривень на рік за кожний легковий автомобіль.

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Теги: елітні автомобілі, податок, громади, Волинь
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