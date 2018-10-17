Нові правила медобслуговування: чи можна потрапити до лікаря без декларації. ВІДЕО
Сьогодні, 11:00
Із початком квітня в Україні мають вступити в силу нові правила медичного обслуговування.
Згідно з обіцянками профільного міністерства, пацієнтів без підписаної декларації з сімейним лікарем не допускатимуть до прийому в поліклініках, - ідеться в сюжеті ТСН.
Чи запрацювала нова система і що тепер робити пацієнтам без договорів, журналісти вирішили перевірити на собі та вирушили на експеримент. Про необхідність визначитися та укласти договір із педіатром чи терапевтом нагадують уже при вході в реєстратурі. Якщо документів немає – питання залишається на розсуд лікаря. Відтак потрапляємо в чергу, котру вже оминають ті, хто має підписаний договір і зареєструвався онлайн на визначений час – таких інші мають пропускати.
За численними оголошеннями Мінохорони здоров'я та лікарень, відсьогодні ви не можете потрапити на прийом, якщо не уклали декларації з педіатром чи терапевтом. Відтепер вас можуть прийняти, лише якщо ви укладете угоду з лікарем, до якого прийшли на прийом.
Добратися до лікарі пощастило тільки через три години, однак медика цікавить не хвороба пацієнта, а документи – він наполягає на декларації. Огляд таки зробили, але нагадали, що пацієнт не виконав умов прийому і має підписати необхідні документи. В інших поліклініках потрапити до терапевтів узагалі вже нереально, бо весь їх день розписаний поміж пацієнтів із деклараціями і на інших хворих часу просто не залишається.
Нічого кримінального такою поведінкою лікарі не роблять, бо в законі про державні фінансові гарантії медичного обслуговування чітко визначено: медична допомога надається лише через декларацію. Відмовити в обслуговуванні без цього договору не можуть лише в критичному випадку. Наш експеримент засвідчив: до лікаря без декларації в столиці потрапити ще можна, однак вимагати її підписання від пацієнта будуть до останнього.
Як повідомлялося, в Україні від 1 квітня також запрацював електронний рецепт. У рамках урядової програми "Доступні ліки" ним можуть користуватися пацієнти, які мають серцево-судинні захворювання, діабет другого типу чи бронхіальну астму. Для цього варто мати декларацію з сімейним лікарем, терапевтом чи педіатром, адже отримати електронний рецепт можна тільки у нього.
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Згідно з обіцянками профільного міністерства, пацієнтів без підписаної декларації з сімейним лікарем не допускатимуть до прийому в поліклініках, - ідеться в сюжеті ТСН.
Чи запрацювала нова система і що тепер робити пацієнтам без договорів, журналісти вирішили перевірити на собі та вирушили на експеримент. Про необхідність визначитися та укласти договір із педіатром чи терапевтом нагадують уже при вході в реєстратурі. Якщо документів немає – питання залишається на розсуд лікаря. Відтак потрапляємо в чергу, котру вже оминають ті, хто має підписаний договір і зареєструвався онлайн на визначений час – таких інші мають пропускати.
За численними оголошеннями Мінохорони здоров'я та лікарень, відсьогодні ви не можете потрапити на прийом, якщо не уклали декларації з педіатром чи терапевтом. Відтепер вас можуть прийняти, лише якщо ви укладете угоду з лікарем, до якого прийшли на прийом.
Добратися до лікарі пощастило тільки через три години, однак медика цікавить не хвороба пацієнта, а документи – він наполягає на декларації. Огляд таки зробили, але нагадали, що пацієнт не виконав умов прийому і має підписати необхідні документи. В інших поліклініках потрапити до терапевтів узагалі вже нереально, бо весь їх день розписаний поміж пацієнтів із деклараціями і на інших хворих часу просто не залишається.
Нічого кримінального такою поведінкою лікарі не роблять, бо в законі про державні фінансові гарантії медичного обслуговування чітко визначено: медична допомога надається лише через декларацію. Відмовити в обслуговуванні без цього договору не можуть лише в критичному випадку. Наш експеримент засвідчив: до лікаря без декларації в столиці потрапити ще можна, однак вимагати її підписання від пацієнта будуть до останнього.
Як повідомлялося, в Україні від 1 квітня також запрацював електронний рецепт. У рамках урядової програми "Доступні ліки" ним можуть користуватися пацієнти, які мають серцево-судинні захворювання, діабет другого типу чи бронхіальну астму. Для цього варто мати декларацію з сімейним лікарем, терапевтом чи педіатром, адже отримати електронний рецепт можна тільки у нього.
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