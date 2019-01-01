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П’яний волинянин хотів «відмазатися» хабарем від відповідальності

П’яний волинянин хотів «відмазатися» хабарем від відповідальності
Учора, 1 квітня, у селі Білашів Ковельського району під час оформлення адмінпротоколу за керування автотранспортом у стані сп’яніння, 26-річний житель Турійського району намагався надати патрульному хабар.

На місце пригоди виїхала слідчо-оперативна група, гроші вилучили, - інформує ГУНП у Волинській області.

Цього ж дня, в селі Топільне Рожищенського району 26-річний волинянин за уникнення відповідальності за порушення правил безпеки дорожнього руху пропонував співробітникам групи реагування патрульної поліції 200 грн.

За цими фактами відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України. Йдеться про пропозицію чи надання службовій особі неправомірної вигоди.

Досудові розслідування тривають.



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Теги: хабар, патрульний, водій
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