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У місті на Волині атовці за допомогою жеребкування обрали собі землю

У місті на Волині атовці за допомогою жеребкування обрали собі землю
У Ковелі 68 учасників бойових дій вибрали собі земельні ділянки для житлового будівництва.

Про йдеться на сайті мерії.

Минулої п’ятниці у Ковелі провели жеребкування з розподілу земельних ділянок для будівництва і обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд в районі вулиці Зерова (ІІ черга). У ньому взяли участь 68 учасників бойових дій та інших громадян, що мають пільги на першочергове виділення землі для житлового будівництва, які отримали дозвіл на відведення земельних ділянок в цьому районі для названих цілей.

До присутніх звернувся депутат міської ради Анатолій Кислюк, який і запропонував для прозорого вирішення питань провести жеребкування між запрошеними.

Начальник відділу земельних ресурсів Вадим Логвінов повідомив, що відповідно до ст.121 Земельного кодексу України громадяни мають право на безоплатну передачу їм земельних ділянок із земель державної або комунальної власності для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в межах міста - не більше 0,10 гектарів. Рішенням Ковельської міської ради від 28.02.2019 року №48/56 було затверджено детальний план території розміщення садибної житлової забудови в районі вулиці Зерова (ІІ черга), відповідно до якого наділи в цьому кварталі становлять від 0,0750 до 0,0934 га, що не суперечить вимогам земельного законодавства.
У місті на Волині атовці за допомогою жеребкування обрали собі землю

Роз’яснення надала і начальник відділу містобудування та архітектури Людмила Мурай, яка зауважила, що на момент прийняття рішень міської ради про надання дозволів на складання проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в районі вул. Зерова (ІІ черга) для житлового будівництва була відсутня містобудівна документація, що суперечило ст. 19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», ст.38, 39 Земельного кодексу України та ст. 21 Закону України «Про основи містобудування». Враховуючи вимоги генерального плану Ковеля був розроблений та затверджений детальний план території розміщення садибної житлової забудови в цьому районі, в якому визначено її планувальну організацію і розвиток.

Витягнуті жеребки зафіксували в списку присутніх громадян, де вони розписались, чим підтвердили легітимність процедури.

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Теги: земля, АТО
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