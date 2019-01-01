Волинський атовець врятував життя скутеристу, якому в аварії відірвало частину ноги

Тарас Куницький врятував життя скутеристу, який потрапив у моторошну аварію в Нововолинську 31 березня.



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Нагадаємо, раніше повідомляли про те, що нібито потерпілого врятував водій, який проїжджав поруч. Він наклав кровоспинний джгут потерпілому з травматичною ампутацією лівої гомілки, чим врятував його від крововтрати.



Утім, за інформацією видання, яке дізналося деталі випадку, скутериста, що стікав кров’ю, врятував атовець Тарас Куницький, який разом із дружиною ішов на ринок.



Чоловік розповів, що вони стали свідками того, як автомобіль зіткнувся зі скутером. Через це керманичеві скутера відірвало частину лівої ноги.



Тарас кинувся до тієї машини, взяв у водія аптечку, наклав потерпілому на ногу джгут – трохи вище коліна. І цим фактично врятував йому життя.



Тим часом дружина атовця Ольга Куницька викликала “швидку”. Каже, це вдалося з першої спроби.



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