У луцькому ЦУМі – виставка картин відомої художниці. ФОТО

Алли Харчук.



Десята персональна виставка присвячена 20-й річниці творчої діяльності лучанки. В експозицію увійшли як відомі твори з попередніх колекцій художниці, так і нові роботи, - пише



Картини Алли Харчук – справжня ода світу фантазії, радості сонця та любові. Вони зачаровують та занурюють глядача у світ дива та добра.



Виставку представити лучанам, гостям міста та іноземним делегаціям яскравий світ чарівної жінки-творця, яка є яскравим представником сучасного мистецтва України.



Особливим емоційним акцентом, на думку організаторів, стало особисте спілкування в рамках відкриття експозиції та презентація книги Алли Харчук «На шляху мистецтва».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку в понеділок, 1 квітня, у арт-галереї, що на п'ятому поверсі ЦУМу, відкрили галерею відомої луцької художниці та керівниці арт-студії «Світ творчих людей»Десята персональна виставка присвячена 20-й річниці творчої діяльності лучанки. В експозицію увійшли як відомі твори з попередніх колекцій художниці, так і нові роботи, - пише Таблоїд Волині Картини Алли Харчук – справжня ода світу фантазії, радості сонця та любові. Вони зачаровують та занурюють глядача у світ дива та добра.Виставку представити лучанам, гостям міста та іноземним делегаціям яскравий світ чарівної жінки-творця, яка є яскравим представником сучасного мистецтва України.Особливим емоційним акцентом, на думку організаторів, стало особисте спілкування в рамках відкриття експозиції та презентація книги Алли Харчук «На шляху мистецтва».

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