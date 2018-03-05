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У луцькому ЦУМі – виставка картин відомої художниці. ФОТО

У луцькому ЦУМі – виставка картин відомої художниці. ФОТО
У Луцьку в понеділок, 1 квітня, у арт-галереї, що на п'ятому поверсі ЦУМу, відкрили галерею відомої луцької художниці та керівниці арт-студії «Світ творчих людей» Алли Харчук.

Десята персональна виставка присвячена 20-й річниці творчої діяльності лучанки. В експозицію увійшли як відомі твори з попередніх колекцій художниці, так і нові роботи, - пише Таблоїд Волині.

Картини Алли Харчук – справжня ода світу фантазії, радості сонця та любові. Вони зачаровують та занурюють глядача у світ дива та добра.

Виставку представити лучанам, гостям міста та іноземним делегаціям яскравий світ чарівної жінки-творця, яка є яскравим представником сучасного мистецтва України.

Особливим емоційним акцентом, на думку організаторів, стало особисте спілкування в рамках відкриття експозиції та презентація книги Алли Харчук «На шляху мистецтва».

У луцькому ЦУМі – виставка картин відомої художниці. ФОТО
У луцькому ЦУМі – виставка картин відомої художниці. ФОТО
У луцькому ЦУМі – виставка картин відомої художниці. ФОТО
У луцькому ЦУМі – виставка картин відомої художниці. ФОТО
У луцькому ЦУМі – виставка картин відомої художниці. ФОТО
У луцькому ЦУМі – виставка картин відомої художниці. ФОТО
У луцькому ЦУМі – виставка картин відомої художниці. ФОТО
У луцькому ЦУМі – виставка картин відомої художниці. ФОТО
У луцькому ЦУМі – виставка картин відомої художниці. ФОТО
У луцькому ЦУМі – виставка картин відомої художниці. ФОТО
У луцькому ЦУМі – виставка картин відомої художниці. ФОТО

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Теги: Алла Харчук, виставка
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