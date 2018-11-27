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Вогонь знищив житловий будинок у селі на Волині

Вогонь знищив житловий будинок у селі на Волині
У Любешівському районі в перші дні квітня було декілька пожеж.

Так, 1 квітня в селі Бірки горіла господарська будівля через коротке замикання внутрішньої електромережі, - пише газета "Нове життя".

А 2 квітня в Гірках вогонь знищив житловий будинок. Причина пожежі наразі встановлюється.

"Невдовзі ж є ризик виникнення загорань через спалювання сухої рослинності, що є заборонене законодавством. Бо ж такі злочинні дії не тільки довкіллю шкодять, але й наражають на небезпеку людське здоров’я та життя", - розповів Ігор Парчук, провідний інспектор Любешівського РС УДСНС України у Волинській області капітан служби цивільного захисту.


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Теги: пожежа, Волинь, будинок
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