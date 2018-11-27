Вогонь знищив житловий будинок у селі на Волині





Так, 1 квітня в селі Бірки горіла господарська будівля через коротке замикання внутрішньої електромережі, - пише газета



А 2 квітня в Гірках вогонь знищив житловий будинок. Причина пожежі наразі встановлюється.



"Невдовзі ж є ризик виникнення загорань через спалювання сухої рослинності, що є заборонене законодавством. Бо ж такі злочинні дії не тільки довкіллю шкодять, але й наражають на небезпеку людське здоров’я та життя", - розповів Ігор Парчук, провідний інспектор Любешівського РС УДСНС України у Волинській області капітан служби цивільного захисту.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Любешівському районі в перші дні квітня було декілька пожеж.Так, 1 квітня в селі Бірки горіла господарська будівля через коротке замикання внутрішньої електромережі, - пише газета "Нове життя" А 2 квітня в Гірках вогонь знищив житловий будинок. Причина пожежі наразі встановлюється."Невдовзі ж є ризик виникнення загорань через спалювання сухої рослинності, що є заборонене законодавством. Бо ж такі злочинні дії не тільки довкіллю шкодять, але й наражають на небезпеку людське здоров’я та життя", - розповів, провідний інспектор Любешівського РС УДСНС України у Волинській області капітан служби цивільного захисту.

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