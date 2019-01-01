У луцькому ЦНАПі тепер можна отримати посвідчення водія і зареєструвати авто

Перелік послуг, які надаватиме луцький ЦНАП, розширився. Відтепер тут можна провести державну реєстрацію нового транспортного засобу (без огляду), отримати нове посвідчення водія замість втраченого або викраденого, зробити обмін посвідчення водія (без складання іспитів), провести повторну реєстрацію траспортного засобу, у зв’язку зі зміною найменування та адреси юридичних осіб, прізвища, імені чи по батькові, місця проживання фізичних осіб, які є власниками транспортних засобів, установлення газового обладнання.Про це йдеться на сайті Луцької міської ради.Так, повідомляють, що між мерія та Регіональний центр МВС у Волинській області підписали угоду про співпрацю.Підписання угоди відбулося за участі секретаря міської ради, виконувача повноважень міського головита начальника Регіонального сервісного центру МВС у Волинській областіЯк зазначив на початку Григорій Пустовіт, Центр надання адміністративних послуг став тим місцем, де лучани можуть отримати усі необхідні адмінпослуги. За його словами, ЦНАП ставить собі за мету створити комфортні умови для вирішення питань, пов’язаних з отриманням різного роду документів та послуг. “Нещодавно тут розпочали реєстрацію актів цивільного стану, а сьогодні буде підписана угода, яка дозволить отримувати нові водійські права, реєструвати транспортні засоби, видавати нові права у разі їх втрати чи викрадення. Основне завдання ЦНАПів - сконцентрувати максимальну кількість адміністративних послуг в одному місці, спростити їх надання мешканцям міста”, - акцентував Григоірй Пустовіт.Олександр Малашко наголосив, що Регіональний центр МВС на Волині також підтримує політику “Відкритих офісів”, спрощення процедур надання адміністративних послуг, аби уникнути бюрократії та черг. “Ми підтримуємо ваше прагнення розширити перелік послуг ЦНАП, зокрема щодо видачі та заміни посвідчення водія, реєстрації та перереєстрації транспортних засобів”, - додав він.Варто зазначити, що “Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку” став став другим в Україні, де надають такі послуги. За словами директора департаменту, до цього лише ЦНАП міста Києва мав такі функції. Окрім зручності для мешканців, новий напрямок роботи ЦНАПу дозволить поповнювати міський бюджет за рахунок сплати адмінзбору за вказані послуги.