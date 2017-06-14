Лучан попереджають про погане водопостачання





Про це йдеться на сайті Луцької міської ради.



Відтак, у зв'язку з проведенням аварійно-відновлювальних робіт на водогоні, завтра, 3 квітня, з 10:00 до 18:00 год. буде понижено тиск води по просп. Відродження, вул. Рівненська, Мазепи, Щусєва і на прилеглих до них вулицях.

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