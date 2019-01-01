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Лучанка торгувала сурогатом з квартири

Лучанка торгувала сурогатом з квартири
У Луцьку впіймали жінку, яка торгувала сурогатом з квартири.

Про це інформує департамент Муніципальної Варти Луцької міської ради.

Інспектори відділу «Група швидкого реагування» департаменту муніципальної варти склали адміністративний протокол за ч.3 ст. 156 КУпАП на громадянку, яка торгувала сурогатом "з рук" в будинку на вулиці Декабристів, 72.

Далі - слово за Луцьким міськрайонним судом, який визначатиме міру покарання за порушення.

Нагадаємо, що ч.3 ст. 156 КУпАП передбачає відповідальність у вигляді накладення штрафу від 3400 до 10200 гривень.
Лучанка торгувала сурогатом з квартири

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Теги: сурогат, Луцьк
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