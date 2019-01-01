Лучанка торгувала сурогатом з квартири





Про це інформує департамент Муніципальної Варти Луцької міської ради.



Інспектори відділу «Група швидкого реагування» департаменту муніципальної варти склали адміністративний протокол за ч.3 ст. 156 КУпАП на громадянку, яка торгувала сурогатом "з рук" в будинку на вулиці Декабристів, 72.



Далі - слово за Луцьким міськрайонним судом, який визначатиме міру покарання за порушення.



Нагадаємо, що ч.3 ст. 156 КУпАП передбачає відповідальність у вигляді накладення штрафу від 3400 до 10200 гривень.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку впіймали жінку, яка торгувала сурогатом з квартири.Про це інформує департамент Муніципальної Варти Луцької міської ради.Інспектори відділу «Група швидкого реагування» департаменту муніципальної варти склали адміністративний протокол за ч.3 ст. 156 КУпАП на громадянку, яка торгувала сурогатом "з рук" в будинку на вулиці Декабристів, 72.Далі - слово за Луцьким міськрайонним судом, який визначатиме міру покарання за порушення.Нагадаємо, що ч.3 ст. 156 КУпАП передбачає відповідальність у вигляді накладення штрафу від 3400 до 10200 гривень.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію