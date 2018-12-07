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З психлікарні в Липинах втік пацієнт: деталі інциденту

З психлікарні в Липинах втік пацієнт: деталі інциденту
У поліції офіційно підтвердили факт розшуку пацієнта, який перебував на стаціонарному лікуванні у Волинській обласній психіатричній лікарні №1, що знаходиться у селі Липини, і втік.

Про це повідомляють Волинські новини з посиланням на інформацію завідувача сектору комунікації головного управління Національної поліції у Волинській області Віктора Гомоля.

«Учора, 1 квітня, близько 21-ї години на лінію служби «102» поліції звернувся медичний працівник Волинської обласної психіатричної лікарні №1 про те, що стаціонарне відділення самовільно залишив один із пацієнтів закладу – 36-річний мешканець Ратнівського району. Згідно із інформацією, наданою медиком, чоловік на примусовому лікуванні не перебував. Наразі поліція проводить перевірку – з’ясовуємо деталі. Зауважимо, що звернень від родичів цього чоловіка щодо його зникнення до нас не надходило», - зазначив Віктор Гомоль.

Разом із тим, завідувач сектору комунікації поліції зазначив, що повідомлень із медичного закладу про те, що пацієнт може становити загрозу для оточення, не надходило.

«Головне знайти людину до того часу, поки вона не потрапила у біду», - резюмував Віктор Гомоль.

Цю інформацію підтвердила й заступниця головного лікаря Ірина Березнюк, інформує Суспільне UA:Волинь.

Коментувати на камеру обставини втечі медик відмовилася, лише повідомила що 30-річний пацієнт зник з медустанови напередодні, орієнтовно о 21 годині вечора.

На жаль, жодних фото, що допомогли б швидше розшукати пацієнта-втікача ні у поліції, ні у медичній установі поки що не мають.

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Теги: психлікарня, пацієнт, Липини, поліція, Волинь
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за бабу йулю
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