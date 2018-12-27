Волиняни знайшли артснаряди під час прогулянки біля лісу





Про це повідомляє ДСНС області.



1 квітня о 15:00 піротехніки знищили 11 артснарядів.



Вибухонебезпечні предмети виявили мешканці Ківерцівського та Ратнівського районів напередодні під час прогулянки поблизу лісових насаджень.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині знищили 11 артилерійських снарядів калібру 76 та 45 мм часів Другої світової війни.Про це повідомляє ДСНС області.1 квітня о 15:00 піротехніки знищили 11 артснарядів.Вибухонебезпечні предмети виявили мешканці Ківерцівського та Ратнівського районів напередодні під час прогулянки поблизу лісових насаджень.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію