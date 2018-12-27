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Волиняни знайшли артснаряди під час прогулянки біля лісу

Волиняни знайшли артснаряди під час прогулянки біля лісу
На Волині знищили 11 артилерійських снарядів калібру 76 та 45 мм часів Другої світової війни.

Про це повідомляє ДСНС області.

1 квітня о 15:00 піротехніки знищили 11 артснарядів.

Вибухонебезпечні предмети виявили мешканці Ківерцівського та Ратнівського районів напередодні під час прогулянки поблизу лісових насаджень.
Волиняни знайшли артснаряди під час прогулянки біля лісу
Волиняни знайшли артснаряди під час прогулянки біля лісу
Волиняни знайшли артснаряди під час прогулянки біля лісу

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Теги: зброя, снаряди, Волинь
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