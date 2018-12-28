Відкрили продаж квитків на фільм «Месники. Завершення» у «PremierCity»*
Сьогодні, 15:00
У кінотеатрі «PremierCity» відкрили продаж квитків на фільм «Месники. Завершення».
Квитки можна купити за посиланням: https://premiercity.com.ua/
Про фільм
Кожна історія має своє завершення – попереду епічний фінал найвеличнішої історії у Всесвіті Marvel. Чи зможуть Месники зупинити Таноса, зважаючи на великі втрати у своїх рядах? І чи вдасться вціліти людству у цьому масштабному протистоянні?
Будьте першими! Кінотеатр PremierCity любить дивувати Вас!
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Квитки можна купити за посиланням: https://premiercity.com.ua/
Про фільм
Кожна історія має своє завершення – попереду епічний фінал найвеличнішої історії у Всесвіті Marvel. Чи зможуть Месники зупинити Таноса, зважаючи на великі втрати у своїх рядах? І чи вдасться вціліти людству у цьому масштабному протистоянні?
Будьте першими! Кінотеатр PremierCity любить дивувати Вас!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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