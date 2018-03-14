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Волиняни можуть вибороти 10 тисяч за креативність

Волиняни можуть вибороти 10 тисяч за креативність
Оголосили конкурс на визначення кращого туристичного логотипу та гасла Володимира-Волинського.

Про це йдеться на сайті міськради.

Кінцевий термін подання конкурсних робіт – 31 травня 2019 року. Переможець конкурсу отримає грошову винагороду у сумі 10 000 гривень.

Роботи надсилати та подавати на розгляд потрібно в друкованому виді за адресою: 44700, м. Володимир-Волинський, вул. Івана Франка, 8, (відділ культури і туризму виконавчого комітету Володимир-Волинської міської ради) та в електронному – [email protected], [email protected]

Додаткову інформацію щодо конкурсу можна отримати у відділі культури і туризму виконавчого комітету міської ради за телефоном: (03342) 3-57-82.

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Теги: конкурс, Володимир-Волинський
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